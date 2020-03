Coronavirus, sindaco Ascoli: “Dobbiamo essere prudenti e responsabili. Uscire di casa il meno possibile”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, attraverso un video messaggio sui propri canali ufficiali social, ha aggiornato nella serata odierna la cittadinanza sull'emergenza sanitaria nazionale legata al Coronavirus.



"Siamo nella delicata fase del raggiungimento del picco massimo dell'emergenza Coronavirus. Stanno crescendo i casi positivi nell'Italia e nelle Marche e quindi dobbiamo tutti fare molta attenzione - ha dichiarato il primo cittadino -. Confermo che stiamo portando avanti tutte le misure di prevenzione, la sanificazione delle scuole verrà fatta a ridosso dell'apertura, abbiamo creduto che sia più prudente agire così. Abbiamo già sanificato i mezzi pubblici, stiamo cercando di collaborare con tutti per far rispettare le linee guida. Nella nostra città non ci sono casi positivi al momento, un dato che da una parte può essere tranquillizzante ma allo stesso tempo dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza, con i cittadini che hanno un ruolo importante, seguendo alla lettera le indicazioni che ci arrivano dai medici e dalla Protezione Civile e cercando di rimanere in casa il più possibile, con prudenza e responsabilità".









