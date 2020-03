Coronavirus, presidente Aic Tommasi sbotta: ''Fermiamo il campionato! Serve altro?''

Anche il mondo del calcio è in ansia dopo la bozza dell'ultimo decreto del Governo sull'emergenza Coronavirus che prevede la chiusura in entrata ed in uscita della Lombardia e di altre 11 province italiane (CLICCA QUI PER DETTAGLI).

"Fermiamo il campionato! Serve altro? Stop football!", ha scritto via social in serata Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori.





© Riproduzione riservata