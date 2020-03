Coronavirus, Handball Club Monteprandone: ''Pallamano si ferma fino al 5 Aprile''

Non più fino al 15 Marzo, ma fino al 5 Aprile. La Federazione Italiana Giuoco Handball ha prorogato la sospensione dei campionati di Area (serie B e giovanili). Dunque anche per l’Handball Club Monteprandone, prima in classifica nel girone Marche-Abruzzo della B maschile dopo 15 giornate, niente partite per le prossime quattro settimane.

La società dei fratelli Roberto e Pierpaolo Romandini, intanto, sta valutando se fermare gli allenamenti di prima squadra e formazioni giovanili oltre la data del 15 Marzo.

Questo il testo della circolare emanata dalla FIGH: “A seguito dell’entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020, che ha imposto l’adozione di ulteriori misure al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese, la Federazione ha ritenuto di dover disporre la proroga della sospensione delle attività agonistiche di Area fino a domenica 5 aprile p.v. compresa, rinviando altresì la riunione dei Responsabili di Area già programmata per domenica 15 marzo p.v., che verrà successivamente riconvocata con le opportune idonee modalità prima del nuovo termine di sospensione qui fissato”.





