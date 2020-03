Cellulite, cos’è e come contrastarla

Uno degli inestetismi più odiati e temuti dalle donne di tutto il mondo e di ogni fascia di età, un difetto che da questo punto di vista è assolutamente ‘democratico’ in quanto può riguardare chiunque; al contrario di quanto si pensi non si parla soltanto di donne sovrappeso, la cellulite può colpire anche chi è in perfetta forma dal punto di vista dei chili.

La cellulite porta a quel fastidioso effetto noto come pelle a buccia di arancia e può essere motivo di serio imbarazzo per le donne che ne siano vittime. Dal punto di vista tecnico si parla di accumulo di adipe in eccesso sotto la pelle, nello strato sottocutaneo, dove si va a generare la ritenzione idrica.

Cos’è la cellulite

In termini scientifici si parla di pannicolopatia edemo-fibrosclerotica: questo il nome della cellulite. Una alterazione del tessuto connettivo adiposo che è dovuto ad un accumulo di liquidi e tossine nello spazio che si trova tra la pelle e la muscolatura.

Le cause della cellulite possono essere molteplici: si va da fattori ereditari o naturali fino a stili di vita, alimentazione, finanche tipologia di vestiti che si indossano. Quando compare può causare un enorme disagio soprattutto se si parla di cellulite in stadi più avanzati. Un nemico delle donne visto che sono soprattutto loro ad esserne colpite senza alcuna distinzione, come abbiamo detto, per fasce di età o peso: anche ragazze giovani e magre possono presentare questa problematica in forma più o meno diffusa.

Rimedi contro la cellulite

Ma veniamo all’aspetto principale: come contrastare la cellulite? Partiamo dicendo che, come recitava un noto slogan promozionale, la soluzione migliore resta sempre la prevenzione, meglio della cura, quindi adottare stili di vita adeguati e corretti per evitare che la pannicolopatia edemo-fibrosclerotica si palesi.

Al riguardo è soprattutto all’alimentazione che si deve guardare: importante seguire una dieta per contrastare la cellulite cercando di circoscrivere il più possibile quegli alimenti che ne sono la causa. Si pensi ai carboidrati, ai grassi in eccesso, al sale che aumenta la ritenzione idrica che, come abbiamo visto, è tra le principali cause del sopraggiungere della cellulite.

Se si riesce a porre la giusta attenzione a ciò che si mangia si può andare a limitare il rischio di comparsa della cellulite; e nel caso in cui questa sia già presente, una giusta alimentazione ha comunque un ruolo determinante per cercare di eliminarla.