Coronavirus, Ceriscioli: “Decessi salgono a 18. A San Benedetto morto 81enne proveniente da Ancona”

Il governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli, attraverso i proprio canali ufficiali social, ha aggiornato la cittadinanza sui dati relativi all'emergenza Coronavirus alle ore 17:30 di oggi, Martedì 10 Marzo.

"Il Gores ha comunicato poco fa l'aggiornamento della situazione Coronavirus nelle Marche. I tamponi positivi restano per il momento invariati, mentre i decessi salgono purtroppo a 18. Il Gores ha oggi ricevuto comunicazione di tre uomini deceduti a Senigallia, provenienti dalla provincia di Pesaro, di 67, 84 e 85 anni, di una donna di 83 anni deceduta a Fermo, proveniente dalla provincia di Macerata, e di un uomo di 81 anni deceduto a San Benedetto, proveniente dalla provincia di Ancona".



