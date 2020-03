Coronavirus, Fioravanti: ''Primo caso positivo ad Ascoli, non facciamoci prendere dal panico''

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha confermato ufficialmente stamattina che in città è stato registrato il primo caso di Coronavirus.

"Abbiamo fatto il possibile per cercare di contrastare la diffusione del virus nella nostra città, purtroppo però oggi è arrivata la notizia del primo caso di positività da Coronavirus ad Ascoli, ovviamente non possiamo dare le generalità, mi è stato comunicato questa mattina dal direttore generale dell'Asur - ha dichiarato Fioravanti -. Non facciamoci prendere dal panico, ve lo chiedo con il cuore. Restiamo calmi, uniti e cerchiamo ancor di più di mettere in pratica tutte le misure e le accortezze necessarie per evitare ulteriori contagi. Restate a casa, facciamo in modo che questo contagio resti un caso isolato. Dimostriamo che Ascoli e gli ascolani sono capaci di vincere insieme questa battaglia".

Nel frattempo la Sod Virologia dell'Ospedale "Torrette" di Ancona ha comunicato questa mattina che sono in totale 479 i campioni positivi nelle Marche, su un totale di 1656 testati fino ad oggi.











