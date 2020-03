Coronavirus: Regione Marche, circolare esplicativa sui comportamenti da tenere durante emergenza

E' stata pubblicata dalla Regione Marche la circolare esplicativa riguardante le misure urgenti per il contenimento del contagio da Coronavirus. In relazione ai Dpcm emanati e alle faq del Governo, la circolare in particolare riprende, specificandoli, i punti più rilevanti, tra i quali: spostamenti, salute e rispetto della quarantena, nidi, scuole e università, centri anziani, disabili e centri diurni (anche a seguito delle ordinanze regionali, servizi a persone anziane e fragili, ristoranti, bar, pizzerie, gastronomie e pizzerie da asporto, strutture turistiche e ricettive, centri estetici, parrucchieri e barbieri, chiusura medie e grandi strutture di vendita nei festivi e prefestivi, apertura farmacie, parafarmacie e punti vendita generi alimentare, sospensione delle cerimonie civili e religioso, sospensione palestre, piscine e centri sportivi, sospensione concorsi.



Questo il commento del governatore Luca Ceriscioli dopo la diffusione della nuova circolare: "Sappiamo fin dall'inizio che l'unica forma di contrastare questa emergenza è evitare al massimo ogni forma di contatto e seguire le prescrizioni mediche, la prevenzione è l'arma più forte. Le nostre strutture sanitarie sono impegnatissime con ormai centinaia di persone ricoverate, decine di queste che sono nei reparti di rianimazione, con un impegno straordinario da parte degli operatori. Anche le imprese oggi si stanno interrogando se continuare o meno. Il principio da salvaguardare è sempre lo stesso: non mettere le persone in situazioni di vicinanza in modo tale da rischiare di essere contagiati. Seguiamo queste regole, impariamole ed apprezziamole perchè è in gioco la nostra salute".



CLICCA QUI PER NUOVA CIRCOLARE DELLA REGIONE MARCHE













