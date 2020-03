Coronavirus: fermati tre ubriachi in autogrill diretti a Civitanova Marche per “trovare zio ammalato”

Non sono mancati purtroppo gli episodi di violazione delle misure di contenimento contro l'emergenza Coronavirus. Nella serata di ieri a Forlì le Forze dell'ordine hanno pizzicato un'attività di Corso Mazzini ancora aperta dopo le 18 e con all'interno, oltre al titolare, sei persone straniere che "in spregio alle norme di comportamento e alle prescrizioni contenute nei recenti provvedimenti", non rispettavano le distanze di sicurezza nè giustificavano la loro presenza in un locale che sarebbe dovuto essere già chiuso. Non solo. Due di loro erano manifestamente ubriachi, uno dei quali con il permesso di soggiorno scaduto. Per tutti e sette è scattata la denuncia, e per il gestore anche quella per aver somministrato bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza e per violazione dell'ordinanza sindacale che vieta la vendita di alcol in vetro dopo un certo orario. Sono inoltre in corso approfondimenti circa la possibilità di sospensione della licenza, con conseguente chiusura dell'attività.

Un episodio simile è stato rilevato dalla Polstrada nell'area di servizio Santerno Ovest dell'A14, nel Ravennate. Tre uomini, provenienti dalla provincia di Brescia, ubriachi, erano sprovvisti del modulo di autodichiarazione e giustificavano il loro viaggio per Civitanova Marche per "andare a trovare uno zio ammalato di Coronavirus". I tre sono stati denunciati per violazione e indotti a rientrare a Brescia.





