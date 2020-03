Coronavirus. Marche e Ascoli, garantito servizio a domicilio dei pannoloni per gli incontinenti

Ausili assorbenti. Per tutelare la salute dei cittadini la Asl ha predisposto la chiusura al pubblico dei distretti sanitari, causa Covid-19.

Serenity garantirà il servizio di consulenza infermieristica da remoto agli utenti per attivazioni del servizio a domicilio, richiesta di informazioni e modifiche della fornitura

· Con questo servizio, garantito in remoto ai contatti indicati, Serenity offre supporto alle ASL e continuità di servizio agli utenti.

· Nonostante Covid-19 il servizio di consegna domiciliare è garantito da Serenity con regolarità

· Gli utenti che ancora non usufruiscono del servizio a domicilio sono pregati di rivolgersi ai contatti indicati

· Nei distretti di Ancona , Fabriano e Senigallia , come comunicato in precedenza, la distribuzione tramite farmacie sarà ancora attiva fino al 31 marzo

Vista la situazione particolare creata da Covid-19, Serenity è impegnata nel fornire il massimo supporto alle ASL, insieme alla continuità del servizio ai propri utenti. Per questo motivo l’azienda ritiene utile fornire alcune informazioni di servizio.

Dopo le necessarie limitazioni al pubblico nei distretti sanitari della Regione Marche causa coronavirus, Serenity continua a garantire il servizio infermieristico agli utenti per attivazioni della consegna degli ausili assorbenti a domicilio, richiesta di informazioni, modifiche della fornitura e assistenza in generale. A causa di tali limitazioni il servizio viene ora erogato in remoto ai seguenti contatti:

AREA VASTA 1

FANO

· Fano tel. 0721.1932823, lunedì 08.30/17.30 e venerdì 08.30/12.30

mail serenity.av1fano@ontexglobal.com

· Fossombrone tel. 0721.721322, martedì 09.00/13.00

mail serenity.av1fano@ontexglobal.com

· Mondavio tel. 0721.9898470, martedì 14.00/16.00

mail serenity.av1fano@ontexglobal.com

· Mondolfo tel. 0721.93681, giovedì 09.00-13.00

mail serenity.av1fano@ontexglobal.com

· Pergola tel. 0721.739721, mercoledì 09.00/12.30

mail serenity.av1fano@ontexglobal.com

PESARO

· Pesaro tel. 0721.424518, lunedi 09.00/13.00 e 15.30/17.30, martedì e mercoledì 09.00/13.00

mail serenity.pesaro@ontexglobal.com

· Montecchio tel. 0721.424801, giovedì 09.00-12.00

mail serenity.pesaro@ontexglobal.com

· Gabicce Mare tel. 0721.323233, venerdì 09.00/12.00

mail serenity.pesaro@ontexglobal.com

URBINO

· Urbino tel. 3452393728 mercoledì 10.30/13.00

mail serenity.urbino@ontexglobal.com

· Urbania tel. 3452393728 mercoledì 09.00/10.30

Mail serenity.urbino@ontexglobal.com

· Cagli tel. 3452393728 venerdì 09.00/12.00

Mail serenity.urbino@ontexglobal.com

· Macerata feltria tel. 3452393728 martedì 09.00/12.00

Mail serenity.urbino@ontexglobal.com

AREA VASTA 2

FABRIANO

· Fabriano Tel. 340 404 6335, Dal Lunedì al Venerdì 08.30/13.00 – 15.00/18.00

Mail serenity.fabriano@ontexglobal.com

JESI

· Jesi Tel. 0731.534732, Dal Lunedì al Venerdì 09.00/13.00

Mail serenity.jesi@ontexglobal.com

SENIGALLIA

· Senigallia Tel. 071.79091 Martedi e Giovedi 9.00/ 13.00 – 14/16.30

Mail serenity.ancona2@ontexglobal.com

ANCONA

· Ancona tel. 342 327 9388, lunedì, mercoledì e giovedì 8.30/13.00 – 14.00/16.30

mail serenity.ancona@ontexglobal.com

· Osimo tel. 342 327 9388, martedì 8.30/13.00 – 14.30/17.30 e venerdì 8.30/13.00

mail serenity.ancona@ontexglobal.com

· Falconara tel. 071.9178650 lunedi e mercoledì 8.30/ 12.30

mail serenity.ancona2@ontexglobal.com

AREA VASTA 3

MACERATA

· Macerata tel. 07332572077, dal lunedì al venerdì 09.00-13.00

mail serenity.macerata@ontexglobal.com

CIVITANOVA

· Civitanova Marche tel. 0733 82 3447 , dal lunedì al venerdì 09.00-13.00

mail serenity.civitanova@ontexglobal.com

AREA VASTA 4

FERMO

· Petritoli tel. 0734.6255400, 1° mercoledì del mese 08.00/13.00

mail serenity.av4fermo@ontexglobal.com

· Montegiorgio tel. 0734.6255037, 1°, 3° e 5° martedì del mese 09.00/13.00

mail serenity.av4fermo@ontexglobal.com

· Sant’Elpidio a Mare tel. 0734.6257227, 1°, 3° e 5° martedì del mese 15.00/17.30

mail serenity.av4fermo@ontexglobal.com

· Porto Sant’Elpidio tel. 0734.6257049, 2° e 4° mercoledì del mese 10.00/14.00

mail serenity.av4fermo@ontexglobal.com

· Montegranaro tel. 0734.6255238, 2° e 4° giovedì del mese 10.00/13.00

mail serenity.av4fermo@ontexglobal.com

· Amandola tel. 0734.6253710, 2° martedì del mese 09.30-12.30

mail serenity.av4fermo@ontexglobal.com

· Fermo - Porto San Giorgio tel. 0734.62526120, lunedì e venerdì 09.00/12.30

mail serenity.av4fermo@ontexglobal.com

AREA VASTA 5

ASCOLI PICENO

· Ascoli Piceno tel. 0736.358408, dal lunedì al venerdì 09.00/13.00

mail serenity.ascoli@ontexglobal.com

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

· San Benedetto del Tronto tel. 0735.793644, dal lunedì al venerdì 08.00/14.00

mail serenity.sanbenedetto@ontexglobal.com

Si ricorda inoltre a tutti gli utenti dei distretti di Ancona, Fabriano e Senigallia, che il servizio di distribuzione di ausili per incontinenza tramite le farmacie sarà attivo fino al 31 marzo, come comunicato in precedenza.

L’azienda si è attivata per contattare coloro che non hanno ancora attivato la consegna a casa gratuita. Tuttavia chi non avesse ancora attivato il servizio di distribuzione domiciliare, è invitato a contattare il personale Serenity agli stessi numeri di cui sopra.

Serenity invita tutti gli utenti, a maggior ragione in questo momento, a seguire le indicazioni e contattare Serenity ai riferimenti indicati in caso di necessità, così da poter continuare ad usufruire del servizio e al tempo stesso lasciare i distretti ASL concentrati a gestire la situazione creata da Covid-19.





