Coronavirus, Regione Marche: ''Il numero totale di positivi è 725. Ricoverati in strutture 422''

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato l'aggiornamento relativo alla situazione Coronavirus delle ore 12. Sono 725 i casi positivi registrati in totale nelle Marche: 158 ad Ancona, 496 a Pesaro-Urbino, 48 a Macerata, 16 a Fermo e 2 ad Ascoli Piceno. A questi vanno aggiunte 5 unità provenienti da fuori regione. I ricoverati nelle strutture sanitarie sono 422 dei quali 85 pazienti sono in centri di terapia intensiva.



