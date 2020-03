Coronavirus, appello Cna Ascoli: “Moratorie rate mutui, bollette e tasse. Sicurezza per autotrasportatori”

L’impegno della Cna di Ascoli per l’emergenza-imprese legata al Coronavirus. Tre le priorità in campo: moratoria, potenziamento del credito veloce assistito dalla garanzia del Confidi Uni.Co erogato alle migliori condizioni di mercato. La Cna Picena, in attesa dell’uscita - prevista a brevissimo – di un ulteriore decreto del Governo relativo al sostegno economico di imprese e famiglie, è già attiva per garantire a imprenditori e cittadini di usufruire al meglio degli aiuti d’emergenza che varerà Palazzo Chigi.



“Stiamo lavorando in tempo reale rispetto ai provvedimenti emanati da Roma – spiega Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli - in particolare per quanto riguarda l’accesso agevolato a linee di credito a breve e brevissimo termine. Altra priorità l’allungamento delle operazioni di moratoria e di prosecuzione delle garanzie per quanto riguarda i finanziamenti a lungo termine e il contrasto delle perdite economiche di fatturato”.

Per quanto riguarda i finanziamenti in essere, accesi prima del 31 gennaio 2020 – apprende la Cna di Ascoli – le agevolazioni riguardano moratorie e dilazioni del pagamento delle rate. “E su questo fronte - aggiunge Luigi Passaretti, presidente della Cna Picena – dovremo vigilare, come abbiamo fatto nel post terremoto, che dilazioni e moratorie non siano poi aggravate, alla ripresa dei normali pagamenti, da nessun tipo di interesse o maggiorazione”. Commissioni aggiuntive che Uni.Co ha già deciso di non applicare per queste operazioni finanziarie d’emergenza che le imprese potranno effettuare.

Nel decreto con le misure di sostegno all’economia ampia parte sarà dedicata agli aspetti fiscali, con sospensione di pagamenti, ritenute, contributi, mutui di privati e famiglie. Sospensione dei mutui bancari, dei tributi e delle bollette su tutto il territorio nazionale e anche per le partite Iva che devono pagare entro il 16 marzo.

Intanto l’Abi – informa sempre la Cna - ha ufficializzato che le micro, piccole e medie imprese di tutta Italia danneggiate dall’emergenza coronavirus possono chiedere la moratoria – sospensione o allungamento – dei finanziamenti ricevuti dalle banche. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni.

Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.

La Cna Picena lancia l'allarme anche per tutti i settori artigiani e con uno specifico e preoccupato riferimento per l’autotrasporto. “Un settore che sta tenendo in piedi l’Italia – spiega Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli Piceno – e che ha bisogno di sostegno e soprattutto di rispetto delle regole per quanto riguarda la sicurezza e il rispetto del lavoro di chi non si ferma per non fermare il Paese”.

La dura presa di posizione della Cna Picena scaturisce, oltre che dalla consapevolezza che il settore versa ormai da anni in una situazione molto pesante, anche dalle ripetute segnalazioni da parte di operatori del settore che lamentano episodi deprecabili. Dopo ore di viaggio per trasportare merci indispensabili – apprende la Cna Picena dal racconto in prima persona di autotrasportatori della zona – alcuni dei destinatari hanno lasciato all’autotrasportatore anche l’incombenza, assolutamente non dovuta, di operare per lo scarico o il carico delle merci. Questa situazione, di superlavoro e stress – apprende sempre Cna Picena – ha provocato anche qualche infortunio, per fortuna fino ad ora di lieve entità.

Altra questione su cui porre l’attenzione – aggiunge la Cna Picena – riguarda i servizi su strade e soprattutto sulle autostrade, per garantire livelli accettabili, decorosi e insicurezza a chi viaggia per lavoro. E questo con riferimento ai servizi logistici erogati sulle varie tratte di percorrenza non sempre funzionanti a pieno regime.

Tutto questo nel perdurare di una crisi purtroppo lunga di anni nel comparto, come testimoniano gli ultimi dati elaborati per la Cna di Ascoli Piceno dal Centro studi della Cna delle Marche. Meno padroncini, più società di capitali e il fatturato continua a calare. Dopo aver perso il 2,1 per cento nel secondo semestre 2018, se ne è andato un altro 1,7 per cento tra gennaio e giugno 2019. A risentire del calo del fatturato è stata la diffusione degli investimenti che nella prima parte del 2019 ha coinvolto meno di una impresa su quattro. Sul territorio il prezzo più alto della crisi lo hanno pagato le imprese di autotrasporto della provincia di Ancona (-87 tra il 2016 e novembre 2019), seguite da quelle di Pesaro Urbino (-56) e Macerata (-49). Più contenuto il calo ad Ascoli Piceno (-29) e Fermo (-21).

“Come ulteriore e pressante richiesta - conclude Balloni – abbiamo chiesto lo slittamento al primo gennaio 2021 della nuova normativa relativa alle cosiddette cisternette, che dovrebbe entrare in vigore il primo aprile. Ci riferiamo alle nuove disposizioni relative allo stoccaggio che riguardano depositi per uso privato e apparecchi di distribuzione automatica”.





