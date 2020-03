Coronavirus, Feding Marche chiede al Governo misure di salvaguardia per gli ingegneri

La Federazione Ordini Ingegneri Marche, atteso lo stato emergenziale in cui attualmente versa l’Italia in generale e la nostra regione in particolare, ha scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a tutti i rappresentanti delle istituzioni locali indicando una serie di misure per limitare i danni alle imprese, ai cittadini e agli ingegneri delle Marche. A seguito dei provvedimenti adottati nei giorni scorsi dal governo per contenere la diffusione del Covid-19, il Consiglio di Feding Marche, dopo essersi riunito in videoconferenza in data 11 Marzo 2020, chiede alle amministrazioni di sospendere ogni attività inerente il mondo dell’ingegneria e delle attività di cantiere, comprese quelle in ambito ricostruzione post-sisma 2016, ad esclusione delle azioni strettamente essenziali per l’interesse pubblico.



CLICCA QUI PER TESTO LETTERA SCRITTA DA FEDING MARCHE A GOVERNO E ISTITUZIONI LOCALI







