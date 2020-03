Coronavirus: Grottammare, chiusura parchi e trattamenti igienizzanti

Le misure di contenimento del Coronavirus ampliano la lista degli spazi pubblici non più fruibili dalle persone. E’ di poco fa l’ordinanza che chiude parchi, giardini e il civico cimitero, dopo la deliberazione di giunta che ieri ha approvato l’applicazione del telelavoro per tutti i dipendenti comunali, ad eccezione di quelli addetti ai servizi indifferibili (ricordati in calce).



Nell’ordinanza (in allegato), si vieta la fruibilità dei seguenti luoghi:

- Civico Cimitero;

- parco giochi pineta Ricciotti (via Crucioli);

- parco giochi pineta del bersagliere (Lungomare De Gasperi);

- parco giochi Via Napoli;

- parco giochi 1° maggio (Via Salvo D’Acquisto);

- parco giochi pineta Via Lazio;

- parco giochi Via Leonardo da Vinci;

- parco giochi Tesino village (Via Modigliani);

- parco giochi Via Copernico;

- parco giochi Via Volta;

- parco giochi Granaro (Via Perù);

- parco giochi Via Convento.

Servizi indifferibili erogati da personale in presenza presso il Comune o altre sedi comunali:

- servizio protocollo;

- funzioni di stato civile, limitatamente a registrazione di nascita e di morte;

- servizi cimiteriali, limitatamente a ricevimento e inumazione delle salme;

- servizi attinenti alla viabilità, alla manutenzione e alla pulizia locali;

- servizio di polizia locale;

- servizio protezione civile;

- servizio farmacia comunale;

- servizi sociali (previo appuntamento telefonico);

E' stata disposta anche la chiusura della Ricicleria comunale.





Trattamenti igienizzanti sull’intero territorio comunale. Una ditta specializzata è stata incaricata questa mattina dal servizio Ambiente di eseguirli da domenica prossima – 15 marzo – nelle ore notturne (tra domenica e lunedì). Il trattamento consiste nella dispersione, in maniera capillare, di una sostanza igienizzante e disinfettante, a base alcolica. Il prodotto è attestato senza rischi per l’ambiente. L’operazione verrà ripetuta nelle settimane successive.

“Abbiamo deciso di dare il via alle operazioni congiunte di igienizzazione e sanificazione al fine di contenere al massimo la diffusione del coronavirus, migliorando la salubrità dei nostri luoghi – afferma l’assessore alla Sostenibilità, Alessandra Biocca -. I trattamenti saranno tre, che concorderemo di volta in volta quando effettuare. Voglio precisare, inoltre, che è stata disposta la copertura di tutto il territorio urbano ed extraurbano. Al di là di questo, è importante seguire le regole, principalmente quella di rimanere a casa. Lontani ma uniti per il bene comune”.

Tecnicamente, l’intervento sarà eseguito mediante l’impiego di 2 automezzi dotati di atomizzatori che distribuiranno il prodotto nebulizzato su strade, marciapiedi e pertinenze limitrofe, sia nelle zone urbane che extraurbane della città. La realizzazione è stata affidata alla ditta Quark srl di San Benedetto del Tronto per l’importo complessivo di 5000 euro.

Negli avvisi alla cittadinanza che di volta in volta verranno pubblicati e affissi nei luoghi strategici del territorio comunale, oltre alle date di svolgimento, saranno anche ricordate le precauzioni da prendere: chiusura delle finestre, ritiro del bucato e porre a riparo gli animali domestici.

Si comunica inoltre che l’Ecosportello modifica nuovamente il giorno di apertura che è fissato a mercoledì (h 10-12) e non più a sabato, come comunicato nei giorni scorsi. Non cambiano, tuttavia, le regole di accesso per gli utenti che non possono rinviare la visita allo sportello:

- ingresso all’interno dell’ufficio consentito ad una sola persona per volta;

- mantenimento della distanza tra gli utenti di almeno 1 metro.