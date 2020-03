Ascoli Calcio, i numeri stagionali dei bianconeri in attesa di capire quando si tornerà a giocare

Giorni di riposo forzato per i calciatori dell'Ascoli a causa dell'emergenza Coronavirus che ha stoppato tutti i campionati professionistici. In attesa di capire quando potrà riprendere la preparazione e che tipo di formula sarà adottata per la chiusura del rapporto professionale con mister Roberto Stellone (sarà lo spagnolo Guillermo Abascal a prendere il suo posto), analizziamo tutti i numeri stagionali del Picchio.



I bianconeri hanno giocato finora 27 gare di campionato ottenendo 32 punti (media 1,18 a partita). Sono state 9 le vittorie (7 in casa e 2 in trasferta a Livorno e Castellammare di Stabia), 5 i pareggi (3 al "Del Duca" e 2 fuori a Salerno e Perugia) e 13 le sconfitte (2 tra le mura amiche con Pescara e Frosinone e ben 11 lontano dal "Del Duca", nessuna squadra del torneo cadetto 2019/2020 ha perso così tanto in trasferta).

I gol realizzati sono stati 36 (19 al "Del Duca" e 17 fuori casa), con 41 gol incassati (11 in casa e 30 in trasferta, solo il Trapani ha fatto peggio con 33 reti al passivo quando ha giocato lontano dalla Sicilia).

Il miglior marcatore in campionato del Picchio è Gianluca Scamacca con 7 gol, seguito da Nikola Ninkovic con 6, Alessio Da Cruz con 5, Leonardo Morosini a quota 4, Matteo Ardemagni con 3, Michele Cavion e Marcello Trotta con 2 reti a testa e poi con una marcatura troviamo Michele Troiano, Riccardo Brosco, Alberto Gerbo, Moutir Chajia e Raffaele Pucino. Il giocatore più presente è Nicola Leali con 2160 minuti in campo in 24 apparizioni, seguito da Michele Cavon con 2023 ed Andreaw Gravillon a quota 1960 minuti.

Dei 32 punti conquistati dall'Ascoli 27 ne sono stati raccolti da Paolo Zanetti. Il tecnico veneto ha raggiunto questo bottino in 18 partite: dopo la vittoria interna per 1-0 con il Pisa dello scorso 26 Dicembre, infatti, sono arrivate 3 sconfitte di fila con Benevento, Trapani e Frosinone ed il conseguente esonero. Guillermo Abascal ha ottenuto invece 3 punti nel match vinto 3-0 a Livorno lo scorso 1° Febbraio prima dell'avvento in panchina del romano Roberto Stellone, artefice solamente di 2 punti in cinque partite.

In totale, nelle ultime 9 gare di campionato, l'Ascoli ha messo in archivio appena 5 punti (media 0,55 a partita), peggio in questo lasso di tempo ha fatto esclusivamente il Cosenza con 4 punti.

Il Picchio ha giocato anche tre gare di Coppa Italia: vittorie agostane al "Del Duca" per 5-1 contro la Pro Vercelli (reti di Brosco, Da Cruz, e Ardemagni e due volte Scamacca) e per 2-0 con il Trapani (doppietta di Scamacca), sconfitta ad inizio a Dicembre a Marassi con il Genoa per 3-2 (autogol di Criscito e centro di Beretta).





