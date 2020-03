Coronavirus: Regione Marche, controlli e verifiche nelle imprese. Predisposta check list

E' stato firmato ieri, 14 marzo, il "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, a fronte del blocco pressoché totale della maggior parte delle attività produttive decretato con il DPCM 11 marzo 2020, indica le condizioni per garantire la continuità delle attività produttive che possono restare attive.Condizioni che devono essere contenute in Protocolli di sicurezza anti-contagio per i quali il Governo, secondo il DPCM, favorisce intese tra le Organizzazioni datoriali e sindacali.In questa ottica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel dare seguito all'indicazione normativa, ha sollecitato le Parti Sociali a condividere immediatamente un Protocollo d'intesa.Il documento firmato, in attuazione del DPCM 11 marzo 2020, contiene linee guida per agevolare le imprese nell'adozione di Protocolli di sicurezza anti-contagio, necessariamente ed espressamente aperto, secondo il principio di sussidiarietà, a integrazioni con misure equivalenti o più incisive secondo le peculiarità di ciascuna organizzazione aziendale. Le linee guida condivise integrano le condizioni sufficienti che, anche secondo i Sindacati, garantiscono la sicurezza e consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa.