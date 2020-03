Coronavirus, Comune Ascoli Piceno apre canale Telegram per aggiornamenti su emergenza

Il Comune di Ascoli Piceno, come già fatto dalla Regione Marche (CLICCA QUI PER LINK), ha deciso di aprire un canale pubblico Telegram per aggiornare la cittadinanza sull'emergenza Coronavirus.



Per tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti basta scaricare l’app dallo store del proprio device e cliccare sul link https://t.me/marcofioravanti .





