Coronavirus, Asur: “San Benedetto centro per il Covid-19, ad Ascoli assistenza per altre patologie”

Nella giornata odierna l'Area Vasta 5, attraverso una nota ufficiale, ha fornito degli importanti aggiornamenti sulle modalità di contrasto all'emergenza sanitaria nazionale legata al Coronavirus.



AREA OSPEDALIERA

- L’Ospedale di S. Benedetto del Tronto è stato individuato tra quelli destinati al ricovero e cura dei pazienti infetti da COVID-19, mentre il nosocomio di Ascoli Piceno garantirà l’assistenza ospedaliera per le altre patologie.

- Conseguentemente, dalle ore 15.00 di domani, martedì 17, l’U.O.C. di Pronto Soccorso e di Medicina d’Urgenza dello Stabilimento Ospedaliero di S. Benedetto svolgerà le attività di emergenza per i pazienti con sintomi influenzali, mentre l’analoga Struttura Operativa di Ascoli Piceno, provvederà per tutte le altre tipologie di urgenze. Si invita, pertanto, la popolazione ad attenersi a tali indicazioni qualora dovesse ricorrere in maniera spontanea ai servizi di emergenza.



- Al fine di effettuare la riconversione funzionale dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto, per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, i pazienti, in esso attualmente ricoverati, verranno trasferiti nelle locali Case di Cura convenzionate, mentre solo i casi più gravi verranno trasportati presso l’Ospedale di Ascoli Piceno.

. Con i suddetti interventi organizzativi, saranno disponibili a regime, nell’Ospedale costiero, circa n. 120 posti letto da utilizzare per i pazienti risultati positivi e n. 10 posti letto in terapia intensiva.

. Non vi sarà alcuna variazione per quanto riguarda i servizi di assistenza per la Dialisi e l’Hospice.

- Nella sede di Ascoli Piceno è in fase di allestimento un’area di semi-intensiva con n. 21 posti letto, collocata al di fuori del percorso ospedaliero, a potenziamento della dotazione attuale.





SERVIZI DI FRONT – OFFICE

- Per motivi di sicurezza e prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, sono state sospese le attività di front-office degli uffici CUP/Cassa presenti nella sede Ospedaliera di Ascoli Piceno, presso la palazzina che ospita il Poliambulatorio. Le attività di prenotazione saranno garantite dal servizio di call-center del CUP/Marche al numero 800098798 ovvero attraverso l’apposita App “mycupmarche” scaricabile su smartphone.

La Direzione coglie infine l’occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari e non, e tutti coloro che a diverso titolo collaborano con la nostra Area Vasta, e che stanno moltiplicando i loro sforzi per rispondere alle domande e i bisogni dell’utenza del nostro territorio.



Rimangono sempre valide le seguenti comunicazioni precedenti.







ATTIVITA’ TERRITORIALI

Al fine di evitare affollamenti all’interno dei locali dell’Anagrafe Assistiti dell’Area Vasta 5 è stata disposta, in via eccezionale e limitatamente al periodo emergenziale, la possibilità di scelta del medico tramite contatto telefonico o telematico (a decorrere da lunedì 16 marzo 2020), fornendo i dati di un documento di riconoscimento valido e il proprio Codice Fiscale, per effettuare le seguenti operazioni di scelta del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta:

- Sostituzioni del Dott. Fede Piero e della Dott.ssa Attorre Carmen che cesseranno dal servizio il 1 aprile 2020

- Per i ragazzi che compiono il 14° anno di età

- Per gli assistiti che hanno effettuato il cambio di residenza interno all’AV5

- Per gli assistiti provenienti da altre Aree Vaste della Regione Marche

- Per gli Assistiti che sono stati autorizzati ad effettuare una scelta in deroga

- Per la prima iscrizione dei neonati





Utilizzando, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00, i seguenti recapiti:

Sede di Ascoli Piceno

Telefono 0736 358476 - 358078

Indirizzo di posta elettronica anagrafica.ap@sanita.marche.it





Sede di San Benedetto del Tronto

Telefono 0735 793612 - 793625 - 793626

Indirizzo di posta elettronica eleonora.pulcini@sanita.marche.it

L’utilizzo della modalità telefonica per cambio del medico non è possibile in tutti gli altri casi.





In caso di scadenza entro il 03/04/2020, l’assistenza sanitaria è prorogata d’ufficio fino al 03/05/2020 salvo ulteriori proroghe. I beneficiari rimangono iscritti con il medico che li ha già in carico.





SERVIZI DI FRONT-OFFICE

In relazione all’emergenza ed alle recenti disposizioni in materia, l’accesso diretto agli Uffici Relazioni con il Pubblico dell’Area Vasta 5 è temporaneamente sospeso ma vengono comunque garantiti i servizi e la comunicazione ai seguenti contatti:

- Indirizzo di posta elettronica urp.av5@sanita.marche.it

- Telefono per la sede di Ascoli Piceno 0736/358450-358964

- Telefono per la sede di San Benedetto del Tronto 0735/793514-793507

Per lavori di messa a norma e tutela degli operatori e degli utenti è temporaneamente sospesa l’attività del punto Cassa/CUP di Grottammare. Viene comunque garantita l’attività di prelievo per gli esami urgenti e indifferibili, avendo cura di rispettare le indicazioni sull’affollamento.



Ai fini di una maggiore tutela per la particolare tipologia di paziente interessato al servizio, è stata temporaneamente disposta la chiusura degli uffici per l’Assistenza Integrativa e i Rimborsi dell’Area Vasta 5, sino la 3 aprile 2020, salvo proroghe.







ATTIVITA’ DI SCREENING

Su indicazioni della Direzione ASUR, tutti gli esami di screening (Mammografia, Pap test, sangue occulto) sono temporaneamente sospesi. Si invitano coloro che nel frattempo abbiano ricevuto l'invito a non presentarsi all'appuntamento. Non appena la situazione lo consentirà, si provvederà all'invio di nuovi inviti.





DONAZIONE DEL SANGUE

Si fa appello ai donatori AVIS a non far mancare il sangue alle strutture ospedaliere, precisando che i percorsi di raccolta del sangue sono svolti in assoluta sicurezza.

Nella consapevolezza che i donatori AVIS rappresentano un importante elemento di sostegno del sistema sanitario, si ringrazia quanti, in questo particolare momento di emergenza nazionale, contribuiranno a garantire il regolare approvvigionamento di sangue e plasma.





In attuazione delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale dell’ASUR e della Direzione scrivente si comunica che:

- Sono stati già assunti 20 infermieri e 18 OSS dedicati alla gestione dell’emergenza, destinati alle Malattie Infettive ed altri Servizi.

- Il Laboratorio Analisi dell’Area Vasta da oggi è attivo per la ricerca del COVID-19 nei tamponi naso-faringei con tecnologie di Biologia Molecolare.

- Si invita la popolazione ad effettuare esami di laboratorio solo se indispensabili e non rinviabili.

Sono ridotte, a tutela degli ospiti, gli ingressi di familiari e visitatori nelle strutture ospedaliere e residenziali.

- Vengono garantite le visite/esami specialistici con classe di priorità U e B (urgenti e brevi), vengono rimandate le altre classi di priorità (D e P) per ridurre il rischio di affollamento non opportuno in questo particolare momento.

- Sono state sospese tutte le prestazioni erogate in regime di Libera Professione.

- Gli uffici del CUP/Cassa hanno provveduto a sospendere le agende di prenotazione per le prestazioni D, P ed in Libera Professione ed ha attivato un servizio di Re-call per avvisare telefonicamente gli utenti già prenotati della sospensione in atto.

- Le prestazioni con classe di priorità U e B vengono regolarmente prenotate.

- Sono sospese le attività operatorie programmate, ad eccezione per quelle di neoplasie e interventi urgenti, così come per le interruzioni di gravidanza la cui urgenza è stabilita dalla legge relativa.

La Direzione coglie infine l’occasione per ringraziare tutte le aziende, associazioni e liberi cittadini che ci stanno sostenendo con donazioni in denaro e materiali utili all’emergenza, ennesima testimonianza della solidarietà e dell’umanità che caratterizzano la nostra comunità.





© Riproduzione riservata