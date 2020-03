Ascoli Piceno: Iom, l'attività dell'associazione nell'emergenza Covid-19

A causa dell’emergenza in atto, l’ufficio dello IOM Ascoli Piceno OdV rimarrà chiuso al pubblico. Per richieste di informazioni è attivo il numero 333.1252563 e l’indirizzo mail iom.ap@sanita.marche.it.



L’Associazione si sta impegnando con ogni mezzo nel garantire la continuità dei suoi servizi assistenziali assicurando la sicurezza sia degli operatori che dei pazienti. Momentaneamente però siamo impossibilitati a reperire le mascherine per gli operatori ( ogni fornitura proveniente dall’estero è stata bloccata e tutte le farmacie ne sono sfornite), per cui se entro breve tale situazione non viene superata, saremo costretti a sospendere le prestazioni domiciliari.

E’ però attivo il servizio di supporto psicologico a distanza, a nostro avviso fondamentale in momenti di grande disagio, paura e stress come questo che stiamo attraversando, chiamando il numero della Dr.ssa Sabrina Marini al 3388758136, che si è resa disponibile ad effettuare colloqui attraverso Skipe, video chat di WhatsApp e telefono cellulare.

L’Associazione continua ad essere presente per qualsiasi necessità e richiesta pur nei limiti imposti da tale emergenza. E’ importante per noi comunicare che faremo il possibile per continuare ad essere accanto al malato e ai loro familiari.

Inoltre l’Ambulatorio Senologico Multidisciplinare continua la sua attività esclusivamente nel trattamento di casi di carcinoma mammario accertato. Per info e prenotazioni: 3667469731