Coronavirus, al via montaggio dei mini ospedali da campo a Torrette ed a Jesi

E' cominciato questa mattina e terminerà nella giornata di Mercoledì 18 Marzo il montaggio dei mini ospedali da campo a Torrette di Ancona e a Jesi per combattere ulteriormente l'emergenza sanitaria nazionale legata al Coronavirus.

A Torrette la struttura si trova di fronte al pronto soccorso: sono 10 moduli per un totale di 20 posti letto in biocontenimento, cioè destinati ai pazienti che sono in attesa di risposta al tampone, in condizioni di sicurezza sanitaria. Si tratta dunque di un filtro, che consente l’ingresso in ospedale solo dopo il referto definitivo.

Anche all’ospedale di Jesi si sta procedendo al montaggio di una struttura per 6 posti letto, che saranno destinati al pronto soccorso dei pazienti Non Covid. La fine del montaggio è prevista per domani sera.

"Al termine di un'altra lunga e difficile giornata, arrivano le foto di una delle moltissime attività che la sanità sta mettendo in campo per fronteggiare l'emergenza - ha dichiarato il governatore Luca Ceriscioli -. Sono le immagini dei mini ospedali da campo che da questa mattina si stanno approntando di fronte al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette e all'ospedale di Jesi. Saranno posti letto in più, per garantire la sicurezza dei percorsi dei pazienti. Sono il segno che non ci fermiamo, nei giorni in cui continuano ad arrivare le tristi notizie dei decessi, che oggi purtroppo sono dodici. Il nostro affetto e la nostra vicinanza vanno alle famiglie che più duramente sono state colpite. Il nostro grazie, ogni sera, va agli operatori della sanità che stanno lavorando senza sosta, vicini ai malati ed alle persone che soffrono".



