Organizzazione Mondiale Sanità: “Coronavirus malattia grave, vanno spezzate catene trasmissione”

"Il Covid-19 è una malattiva grave che possiamo definire la crisi sanitaria globale del nostro tempo. Il modo più efficace per prevenire le infezioni da Coronavirus e salvare vite umane è spezzare le catene della trasmissione. Per fare ciò, è necessario testare e isolare". È quanto ha sottolineato oggi, durante una conferenza stampa a Ginevra, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Non puoi combattere un fuoco con gli occhi bendati - ha proseguito - e non possiamo fermare questa pandemia se non sappiamo chi è infetto. Abbiamo spedito quasi 1,5 milioni di test in 120 Paesi. Collaboriamo con le aziende per aumentare la disponibilità di test per i più bisognosi. I giorni, le settimane e i mesi a venire saranno una prova della nostra determinazione, una prova della nostra fiducia nella scienza ed una prova di solidarietà. Crisi come questa tendono a far emergere il meglio e il peggio dell'umanità". Una presa di posizione ribadita dall'Oms anche attraverso il suo profilo Twitter: "Ancora una volta il nostro messaggio chiave è test, test, test!".











