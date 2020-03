Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 18 Marzo

Ascoli Piceno



Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e poi anche nel pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +5°C e +15°C.

Marche

Locali piogge al mattino sui settori interni settentrionali, nubi sparse con tempo asciutto sui restanti settori; tempo asciutto nel pomeriggio con cieli generalmente poco nuvolosi. Ampie schiarite in serata.

Nazionale

Altra giornata all' insegna del tempo stabile e asciutto sulle regioni settentrionali e fin dalle prime ore del mattino. Da segnalare soltanto delle nubi irregolari in Romagna e con esse locali e brevi fenomeni in Appennino tra la mattinata e il pomeriggio. Cieli sereni o al più poco nuvolosi al centro Italia e tempo stabile eccetto possibili piogge o acquazzoni in Appennino tra Marche, Umbria e Toscana. Variabilità sulla Sardegna con locali piogge o brevi acquazzoni al pomeriggio, bel tempo e sole prevalente sulle altre regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in lieve aumento.











