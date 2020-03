Coronavirus, sindaco Ascoli: “Bisogna evitare i contatti, asintomatici 50/60% dei positivi”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, nella consueta diretta video social dalla propria abitazione, ha aggiornato la cittadinanza sui provvedimenti comunali per il contenimento dell'emergenza Coronavirus.

"I dati ufficiali Gores parlano di 23 casi positivi nella provincia di Ascoli Piceno, nell'Area Vasta 5, quando arriveranno i risultati degli altri tamponi vi aggiorneremo. Nelle Marche ci sono stati 24 dimessi che sono guariti dal Covid-19, vuol dire che l'isolamento funziona e dobbiamo continuare a rimanere in casa. I dati ci confermano che il 50/60% dei positivi sono asintomatici e quindi bisogna evitare qualsiasi contatto, lo ripeto ancora una volta - ha dichiarato Fioravanti -. Con il vescovo D'Ercole abbiamo deciso di assegnare al patrono Sant'Emidio le chiavi della città, in quanto protettore delle pestilenze, come veniva fatto nei secoli scorsi. Ho avuto il permesso di un'ora da parte dell'Asur per uscire da casa e recarmi, Venerdì 20 Marzo, con il vescovo nella cripta della Cattedrale, come sapete ho scelto in questi giorni di lavorare dalla mia abitazione e di mettermi in isolamento volontario. Faremo una diretta Facebook, sarà un evento privato e ovviamente nessuno di voi dovrà partecipare. Questa mattina, nel messaggio del buongiorno, ho voluto ironizzare e provocare i cittadini con le grandi folle di corridori che chiedono di poter allenarsi in questi giorni, prometto comunque che appena passerà questo periodo buio di proporre iniziative di questo tipo. Ora dobbiamo continuare a fare sacrifici per tornare prima possibile alla normalità. Abbiamo aggiunto alla fonica che sta girando per la città anche l'Inno di Mameli per dare ancora di più un senso di unione che ci rafforzi ulteriormente e che ci porterà a vincere contro questo nemico silenzioso. Come anticipato ieri abbiamo iniziato la sanificazione degli uffici comunali partendo dall'Urp e Palazzo di Via Giusti. quindi già da domani potremo far ripartire i servizi essenziali. Ricordo di nuovo che gli uffici saranno chiusi al pubblico, fruibili solo per impiegati. Proseguiremo poi con la sanificazione del palazzo dei Vigili Urbani e Protezione Civile per arrivare poi al Palazzo dei Capitani ed a Palazzo Arengo. La scadenza del Cas è stata prorogata di 60 giorni, quindi si ha tempo fino al 17 Maggio per presentare la nuova modulistica. Per l'erogazione del contributo noi siamo pronti e operativi avendo provveduto a dotare un impiegato di pc in maniera tale che da casa potrà gestire i pagamenti non appena la Regione erogherà i fondi. Stanotte sono arrivate alla Regione Marche 300.000 mascherine ed altro materiale che non appena ci verrà consegnato provvederemo a distribuire al personale sanitario e poi, secondo la disponibilità, a chi è costretto a lavorare in negozi e fabbriche. Ricordo che da oggi sono in uso nuovi moduli per l'autocertificazione negli spostamenti. Se eventualmente non ne siete provvisti, vi verranno messi a disposizione dalle pattuglie dei vigili urbani e dalla forze di polizia che anche oggi hanno effettuato controlli su tutto il territorio anche in base alle segnalazioni di assembramenti che ci venivano segnalati. Abbiamo provveduto a far rimuovere le scritte fatte ieri su alcuni muri e questo grazie agli operai del Comune che ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo. Abbiamo provveduto inoltre, in accordo con la Start, a sospendere il servizio di bus navetta per il centro cosi da tutelare per quanto possibile gli autisti e disincentivare ulteriormente gli spostamenti non necessari. Vorrei infine fare gli auguri ad Annina, nostra concittadina che oggi compie 100 anni. Ci tengo a farle sentire il calore di tutta la città".















