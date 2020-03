Coronavirus, Regione Marche pubblica per la prima volta i dati dei positivi per ogni comune

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Coronavirus la Regione ha pubblicato la tabella con i dati dei tamponi positivi per ogni singolo comune delle Marche. "I dati riguardano pazienti che sono in quarantena presso il proprio domicilio o ricoverati presso una struttura ospedaliera. Trattandosi di una prima estrazione, questa può essere suscettibile di aggiustamenti. In ogni caso fornisce un quadro della distribuzione dei positivi sul territorio", fanno sapere dalla Regione Marche.

Nell'Area Vasta 5 si registrano 12 tamponi positivi ad Ascoli Piceno, 1 a Castel di Lama, 1 a Grottammare, 2 a Monsampolo del Tronto, 2 a Montalto delle Marche, 2 a San Benedetto del Tronto ed 1 a Spinetoli.





CLICCA QUI PER PDF CON ELENCO COMPLETO











© Riproduzione riservata