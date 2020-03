Coronavirus, sindaco Grottammare: ''Sono diventati due i casi positivi nella nostra città''

Il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini, attraverso un video messaggio social, ha aggiornato in serata la cittadinanza sull'emergenza Coronavirus.

"La Prefettura di Ascoli Piceno mi ha comunicato che sale a due il numero di nostri concittadini positivi al tampone Covid-19. Così come sale a 22 il numero di grottammaresi costretti in isolamento domiciliare obbligatorio per ragioni precauzionali. A tutti loro va il mio incoraggiamento nel superare, nel più breve tempo possibile, questa sfida che stanno affrontando - ha dichiarato il primo cittadino -. La situazione di Grottammare, comunque, non è assolutamente paragonabile a quella che stanno affrontando nostri corregionali nel Nord delle Marche e nostri connazionali nel Nord Italia. Da stanotte, a mezzanotte, non sarà più possibile accedere alla nostra spiaggia, vi chiediamo di aiutarci a far rispettare il divieto".









