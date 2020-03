Coronavirus, Gores: “Altri 30 decessi nelle Marche, incremento di 7 unità nel Fermano”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) nella giornata di oggi ha purtroppo registrato 30 nuovi decessi nelle Marche: si tratta di 18 uomini e 12 donne. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono diventati 183 (124 uomini e 59 donne), il 98,7% con patologie pregresse e con un'età media di 79,9 anni (131 nella Provincia di Pesaro-Urbino, 27 ad Ancona, 10 a Macerata, 14 a Fermo e 1 ad Ascoli Piceno). Nel Fermano si registrano 7 decessi in più rispetto a ieri: una 77enne di Petritoli, una 90enne di Monte Giberto, un 89enne di Porto Sant'Elpidio, un 72enne di Montappone, una 77enne di Monte San Pietrangeli, una 80enne di Porto San Giorgio ed un 71enne di Montegiorgio, tutti con patologie pregresse.

"Il Gores ha appena comunicato il numero dei decessi di oggi, che purtroppo sono ancora molti. Sono venute a mancare trenta persone nelle ultime 24 ore. Siamo vicini alle famiglie, a coloro che soffrono e a tutti gli operatori in prima linea ormai da tanti giorni", ha commentato il governatore Luca Ceriscioli.





CLICCA QUI PER REPORT DECESSI NELLE MARCHE







CLICCA QUI PER REPORT ODIERNO PROTEZIONE CIVILE







© Riproduzione riservata