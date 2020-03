Coronavirus, sindaco Ascoli: “Vedo ancora troppe persone in giro, non è un gioco ma un'emergenza”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha aggiornato la cittadinanza sui provvedimenti messi in campo per contrastare il contagio da Coronavirus nella consueta diretta video social serale dalla propria abitazione.

"Oggi è stata una giornata molto impegnativa, le problematiche sono tantissime, abbiamo fatto una nuova giunta comunale via Skype. Il Gores ci comunica 50 casi accertati positivi nella provincia di Ascoli Piceno, nell'Area Vasta 5, 7 in più di ieri. Per quanto riguarda l'isolamento domiciliare contiamo 396 asintomatici e 28 sintomatici, con quest'ultimi che avranno a breve la risposta del tampone - ha dichiarato Fioravanti -. Oggi sono arrivati anche i primi due guariti nelle Marche, questa è una notizia positiva, un uomo e una donna di Pesaro, abbracciamo loro e tutti i cittadini di quelle zone molto colpite dal Coronavirus. Fino a ieri i dimessi erano 45 nelle Marche, un numero che è destinato a crescere. Ribadisco un concetto: è inutile che mettiamo in campo repressione, misure di prevenzione del contagio ed igienizzazione delle strade se poi vedo ancora persone in giro. Purtroppo ne vedo ancora tante, penso che ci sia bisogno di una presa di coscienza, non vi chiedo di restare a casa per un gioco, siamo in emergenza nazionale sanitaria. Se lo vogliamo capire bene, altrimenti le linee saranno sempre più dure. Non dobbiamo creare una sorta di "guerra tra bande" tra chi esce e chi non esce, ci pensano le istituzioni e le forze dell'ordine a fare i dovuti i controlli, senza confondere i ruoli, ognuno di noi deve fare il proprio pensando esclusivamente a tutelare la salute pubblica - ha aggiunto Fioravanti -. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per neve e vento forte dalle ore 18 di domani, la macchina comunale si è già avviata e abbiamo predisposto tutti i mezzi e le azioni necessarie per l'eventualità. Abbiamo scelto di ampliare il C.O.C (Centro Operativo Comunale) per fare da supporto all'Asur pianificando le necessità e per mettere in campo le operazioni di collaborazione per consegna di eventuali dispositivi o creare strutture mobili qualora il numero di positivi crescesse tanto. Una cabina di regia quindi a disposizione per coordinare e gestire tutte le eventuali problematiche che dovessero venire a crearsi. Non abbandonate i vostri animali, non sono loro che ci contagiano. Teneteli e curateli, mi giungono troppe segnalazioni di associazioni animaliste e di privati cittadini in merito a questa brutta pratica.Stiamo procedendo con la pulizia delle strade come avevamo preannunciato. Dopo essere già passati, con il supporto di Eco Innova e Gabrielli auto, in gran parte della città compresa Monticelli e le frazioni, questa sera procederemo con la Piazzarola, la parte alta di Monticelli ed il resto di Porta Maggiore. Ricordo che usiamo prodotti che rispecchiano le direttive impartite dagli organi preposti, quindi assolutamente non nocivi. Una raccomandazione per chi usa i distributori automatici, usare sempre guanti e mascherina per evitare anche lì il propagarsi del virus. Siamo nella fase più critica dell'emergenza ma ancora dobbiamo superarla, siamo costretti a cambiare le nostre abitudini, è difficile ma dobbiamo fare il massimo per mantenere le distanze sociali. Ogni cambiamento causa difficoltà ma porta anche cose positive".













