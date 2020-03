Coronavirus, sindaco Ascoli: “Accolgo con piacere l'arrivo di Bertolaso. Oggi poco traffico in città”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti anche stasera ha comunicato con i cittadini sull'emergenza Coronavirus attraverso una diretta video social dalla sua abitazione.

"Le difficoltà non mancano ma dobbiamo tenere duro più che mai. Il Gores ci comunica 57 casi positivi nella provincia di Ascoli Piceno, nell'Asur Vasta 5. Sono salite a 4 invece le persone guarite nella regione Marche - ha dichiarato Fioravanti -. Appena il nuovo decreto sarà pubblicato in Gazzetta daremo tutte le spiegazioni del caso, su quali attività rimarranno aperte e chi invece non dovrà più andare al lavoro. Noi avevamo richiesto misure rigide per mettere al primo posto la salute e la nostra vita. Il governatore Ceriscioli ha annunciato l'arrivo di Bertolaso nelle Marche nella giornata di domani per darci degli indirizzi importanti e progettare l'ipotesi di un'ospedale da campo per la rianimazione da Covid-19. Lo conosco e lo incontrai subito dopo la mia elezione a sindaco Palazzo Arengo, proprio per parlare di misure di prevenzione sul sisma con la nostra Protezione Civile. Accolgo con grande piacere la sua presenza nelle Marche, è un professionista esperto, competente, molto preparato, che ci può dare ulteriore sicurezza. Oggi è stata la prima giornata in cui abbiamo avuto segnali abbastanza positivi anche nella nostra città, nelle strade non c'era grande traffico, le persone hanno compreso le direttive, siamo entrati nella fase 2 dell'emergenza ma non dobbiamo abbassare la guardia, anche oggi sono stati fatti tantissimi controlli da parte delle forze dell'ordine con alcune denunce - ha aggiunto Fioravanti -. Ora cominceremo con i tamponi e con la logistica per mettere in campo strutture mobili per facilitare al massimo questa operazione senza creare assembramenti e problematiche. Vi ricordo che il Ministro della Salute ha emesso un'ordinanza che vieta gli spostamenti in altri comuni, quindi state attenti se non ci sono motivi più che validi. Stiamo lavorando molto per il discorso mascherine, dobbiamo dare dispositivi di protezione e stiamo studiando un modello per reperire e consegnare a tutti le mascherine portandole a domicilio, evitando di far spostare i cittadini. Vi ricordo che gli uffici del Comune sono chiusi al pubblico ma per le comunicazioni si può scrivere all'indirizzo protocollo@comune.ascolipiceno.it. La sede è aperta solo dalle 10 alle 12 esclusivamente per la ricezione della corrispondenza e il deposito di atti giudiziari notificati ai cittadini. Per informazioni sono attivi due numeri in orario di sportello: 338.6612225 e 333.2072310. Abbiamo trovato per strada mascherine e guanti usati e poi gettati a terra, in questo periodo di emergenza cerchiamo di riflettere sui nostri gesti. Buttiamo queste cose nei rifiuti e non violentiamo più il nostro territorio. Ogni volta che gettate a terra queste cose è come dare un pugno a voi stessi e a me, mi ferite molto con questi atteggiamenti. Per chi vuole dedicare il suo tempo al servizio degli altri potete contattare la Croce Rossa e la Croce Verde che in questo momento hanno bisogno di volontari. Previo corso, potrete quindi dare una mano a chi ha bisogno. Anche i Vigili del Fuoco, che ringraziamo, si sono resi disponibili per l'igienizzazione. Mentre siamo qui in diretta Gabrielli Auto e domani mattina anche Eco Innova stanno proseguente nel lavoro. Stiamo sanificando tutte le vie del centro e della città, frazioni comprese. Posso assicurarvi che non lasceremo scoperta nessuna parte del nostro territorio comunale. Per le donazioni all'Area Vasta siamo arrivati a 250.000 euro, sono contentissimo e ringrazio tutti voi. Questa grande mobilitazione, che ci rende ancora più forti e uniti, ci permette l'acquisto di materiali per gestire l'emergenza e velocizzare la procedura dei tamponi ed aumentare le cure di chi è affetto da Coronavirus. Volevo dirvi che è facile fare i duri e dire sempre "state a casa", questo significa una privazione psicologica e delle nostre abitudini quotidiane, ma vi ringrazio, in particolar modo ringrazio tutti i bambini, le famiglie e gli anziani che hanno accettato e rispettato la nostra linea dura. Sono orgoglioso di essere il vostro sindaco, il sindaco di Ascoli e di ognuno di voi. State dimostrando grande senso civico e l'orgoglio di essere ascolani con una forte voglia di proteggere la nostra città, i nostri cari e la nostra persona, ma ripeto nuovamente che non bisogna abbassare la guardia. Dobbiamo essere consapevoli che sarà un periodo lungo, utilizziamo questa pausa nel miglior modo possibile, magari leggendo o ascoltando i nostri bambini che con la loro purezza ci danno energia, ascoltiamo anche i nostri nonni ed i nostri anziani, possono insegnarci tanto. Tutto questo porterà ad un cambiamento epocale nelle nostre abitudini, nei modi di agire e di lavorare, ma dobbiamo essere pronti ad unirci per ripartire e ricostruire al meglio. Dobbiamo essere forti per essere in prima linea a scrivere una nuova storia".













