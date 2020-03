Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 25 Marzo

Ascoli Piceno

Instabilità diffusa nella giornata con piogge sparse e neve fino a quote pianeggianti nelle ore diurne; piogge anche in serata con quota neve fino a 200 metri. Temperature comprese tra -1°C e +4°C.

Marche

Tempo instabile nella giornata con piogge diffuse su tutto il territorio e neve fino in pianura; in serata le piogge interesseranno la costa e la neve cadrà fino a 100 metri sui settori interni

Nazionale

Tempo stabile al mattino eccetto sulla Romagna dove non si esclude la possibilità di neve fin sulle coste, neve in arrivo dal pomeriggio anche su Alpi e Prealpi, asciutto altrove. Maltempo invernale su Umbria, Marche e Abruzzo con neve in pianura fin dal mattino, tempo instabile anche in Toscana al pomeriggio con neve fino a quote molto basse. Peggiora in nottata sul Lazio con neve oltre i 200 metri di quota. Forte maltempo al sud Italia con possibili nubifragi specie su Sicilia e Calabria, neve fino a quote molto basse sulle altre regioni.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano

