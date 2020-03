Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 26 Marzo

Ascoli Piceno

Tempo generalmente instabile nella giornata con piogge al mattino e neve fino a 500 metri, instabilità diffusa anche al pomeriggio come anche in serata quando le precipitazioni diverranno piuttosto intense.. Temperature comprese tra +3°C e +7°C.

Marche

Nevicate sparse al mattino fino a 500 metri di quota, piogge abbondanti lungo la costa; nel pomeriggio la quota neve raggiungerà i 1100-1400 metri, instabilità diffusa con piogge sparse su gran parte del territorio. Precipitazioni intense in serata sull’intera regione.

Nazionale

AL NORD

Molte nubi su tutte le regioni con tempo instabile tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Quota neve oltre i 100-300 metri, più asciutto sui rimanenti settori.

AL CENTRO

Condizioni di marcato maltempo sulle regioni adriatiche con precipitazioni abbondanti, neve intensa sull'Appennino inizialmente oltre i 300-400 metri in successivo rialzo fino a 1300-1500 metri. Migliora sulle tirreniche in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Possibilità di nubifragi sui settori ionici di Calabria, Puglia e Basilicata, molte nubi altrove con piogge diffuse di moderata o forte intensità. Qualche schiarita in più sulla Sardegna e nel sud della Sicilia.

Temperature in generale aumento, sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Nuovo affondo freddo in arrivo?

Negli ultimi giorni del mese di marzo i principali modelli confermano condizioni meteo invernali su buona parte dell’Europa: aria fredda di origine artica si metterà in marcia verso l’Europa scorrendo lungo il bordo orientale dell’anticiclone che stazionerà sull'oceano nord-Atlantico. Aumenta di conseguenza la probabilità di una nuova fase invernale per la nostra penisola ma questa volta specialmente sulle regioni settentrionali: secondo i principali modelli si conferma un finale di marzo ed un inizio di aprile piuttosto dinamico con un nucleo di bassa pressione alimentato da aria fredda in azione sul Mediterraneo occidentale.



