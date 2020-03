Coronavirus: Civitanova Marche, rinviato a fine Settembre l'International Motor Days

A causa del protrarsi dello stato di emergenza che coinvolge l’intero pianeta per la pandemia da Coronavirus, la ZTL Racing Events e il Comune di Civitanova Marche, organizzatori dell’evento, comunicano ufficialmente il rinvio dell’edizione 2020 dell’International Motor Days dal 22, 23, 24 Maggio al 18, 19, 20 Settembre 2020, sempre all’Ente Fiera di Civitanova Marche.

"Dopo mesi di duro lavoro, è frustrante dover vanificare momentaneamente l’enorme sforzo di tutto lo staff ma ora va salvaguardata innanzitutto la salute pubblica e combattuta una battaglia che è più importante di qualsiasi manifestazione o spettacolo - dichiara Danilo Zampaloni, presidente Internazional Motor Days -. Non ci sarebbero oltretutto le condizioni per garantire lo svolgimento della manifestazione per come l’abbiamo pensata: emozionante, divertente, una vera festa. Questa pausa ci servirà a migliorarla, se possibile, nei contenuti e nella programmazione. Questo stop forzato, non voluto, ci porterà a godere della manifestazione ancora di più insieme a tutti voi, quando a Settembre, questo stato di angoscia e preoccupazione avrà fatto spazio ad una rinnovata voglia di stare insieme e divertirsi. Noi non molliamo, non fatelo neanche voi".





