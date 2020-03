Grottammare, nella biblioteca comunale la lettura continua

Nella biblioteca comunale “Mario Rivosecchi” la lettura continua grazie all’adesione all'iniziativa regionale che consente di iscriversi al Servizio di Biblioteca Digitale #MLOL (Media Library On Line), anche da remoto.



Quotidiani italiani e stranieri, ebook, audiolibri, musica, video, banche dati e altro ancora saranno accessibili gratuitamente a chi ne farà richiesta, inviando il modulo disponibile sul sito del Comune oppure una mail, contenente i dati richiesti nel precompilato, a biblioteca@comune.grottammare.ap.it.

E’ importante dare il consenso al trattamento dei dati personali, allegando l'informativa per accettazione (disponibile qui: http://www.regione.marche.it/…/…/Informativa_privacy_SBM.pdf).

Chi non è già iscritto alla Biblioteca comunale di Grottammare dovrà allegare anche un documento d’identità.

Il servizio è aperto ai residenti nelle Marche. Alla richiesta, seguirà un’email contenente il link per l’attivazione, username e password provvisoria per accedere al portale “Media Library On Line Regione Marche”.

MLOL è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Un portale per accedere a musica, film, ebook, quotidiani e periodici da tutto il mondo, 24 ore su 24 tutti i giorni. Il fondo è composto da migliaia di ebook dei maggiori editori italiani da prendere in prestito, un’edicola con migliaia di quotidiani e riviste da tutto il mondo, audiolibri e musica.

E’ consultabile, inoltre, una sezione “Open” che comprende una grandissima collezione di oggetti digitali sempre accessibili: una selezione di ebook, audiolibri, spartiti musicali, risorse audio, video, mappe e molto altro.

Il modulo da compilare si trova qui:

http://www.comune.grottammare.ap.it/contents/Biblioteca+Comunale/254

Per informazioni: biblioteca@comune.grottammare.ap.it - 0735 739240 (orario di ufficio) oppure 338 2921782.

Approfondimenti all’indirizzo web https://marche.medialibrary.it/help/guida.asp