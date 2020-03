Coronavirus, Gores Marche: “Al momento 118 i positivi nella provincia di Ascoli”. Dato destinato a crescere

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha trasmesso la scheda relativa alla situazione generale, aggiornata alle 12 Venerdì 27 Marzo, e gli esiti delle indagini di laboratorio delle ultime 24 ore. I tamponi risultati positivi sono 82 su 437 analizzati. Sono tuttavia 880 i tamponi in fase di analisi nelle ultime ore, poiché altri 443 sono al momento in esame nei laboratori di Marche Nord e Ascoli. Con il fine di garantire la massima tempestività nell'analisi dei tamponi già effettuati, infatti, anche a Marche Nord si è avviata l'attività delle analisi di laboratorio, in una logica di rete che consente di essere tempestivi e operativi laddove sono immediatamente disponibili i reagenti.alisi. Sono al momento quindi 3196 i casi positivi registrati in totale nelle Marche: 905 ad Ancona, 1475 a Pesaro-Urbino, 411 a Macerata, 233 a Fermo e 118 ad Ascoli Piceno (7 in più rispetto a ieri quindi nell'Area Vasta 5). A questi vanno aggiunte 54 unità provenienti da fuori regione. I ricoverati nelle strutture sanitarie sono 1141, dei quali 162 pazienti si trovano in centri di terapia intensiva e 209 ricoverati in area post critica. Sono 6368 le persone in isolamento domiciliare (4806 asintomatiche e 1562 sintomatiche), tra queste 647 operatori sanitari. Sono diventati 10 i guariti nelle Marche.







