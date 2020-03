Coronavirus, Gores: “Altri 22 deceduti nelle Marche, il totale tocca quota 386”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) nella giornata di oggi ha purtroppo registrato 22 nuovi decessi nelle Marche: 11 donne e 11 uomini (tutti con patologie pregresse tranne un 84enne di Pesaro). In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono diventati 386 (257 uomini e 129 donne), il 97.4% con patologie pregresse e con un'età media di 79,8 anni (242 nella Provincia di Pesaro-Urbino, 71 ad Ancona, 39 a Macerata, 26 a Fermo e 3 ad Ascoli Piceno) più 5 residenti in altre regioni. Nel Fermano, rispetto a ieri, si contano due decessi: una 65enne di Rapagnano ed un 76enne di Torre San Patrizio.

"Il Gores ha purtroppo registrato 22 decessi nelle ultime 24 ore. Come ogni sera, l'abbraccio di tutta la regione va alle loro famiglie, ai loro amici e agli operatori sanitari che sono in prima linea senza conoscere soste, né sabati, né domeniche", ha commentato il governatore Luca Ceriscioli.





CLICCA QUI PER REPORT DECESSI NELLE MARCHE





CLICCA QUI PER REPORT ODIERNO PROTEZIONE CIVILE





© Riproduzione riservata