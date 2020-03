Coronavirus, Gores Marche: “Altri 25 casi positivi nella provincia di Ascoli”. Bene guariti e dimessi

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato l'aggiornamento relativo alla situazione Coronavirus delle ore 12 di Martedì 31 Marzo. Sono 3825 i casi positivi registrati in totale nelle Marche (141 più di ieri): 1116 ad Ancona (+56), 1664 a Pesaro-Urbino (+25), 493 a Macerata (+16), 259 a Fermo (+13) e 222 ad Ascoli Piceno (25 in più rispetto a ieri quindi nell'Area Vasta 5). A questi vanno aggiunte 71 unità provenienti da fuori regione (+6). I ricoverati nelle strutture sanitarie sono 1115, dei quali 169 pazienti si trovano in centri di terapia intensiva e 155 ricoverati in area post critica. Sono 6798 le persone in isolamento domiciliare (4859 asintomatiche e 1939 sintomatiche), tra queste 768 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli si contano 282 asintomatici e 71 sintomatici (tra cui 17 operatori sanitari). E' salito a 21 il numero dei guariti nelle Marche dall'inizio dell'emergenza. Il dato significativo di oggi è il superamento di quota 200 tra pazienti dimessi e guariti (in totale 207). Le persone dimesse sono coloro che, prima della certificazione del doppio tampone negativo, sono sottoposte ad un periodo di osservazione.







CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 31 MARZO ORE 12





CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 31 MARZO ORE 9









© Riproduzione riservata