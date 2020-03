Marche, i maccheroncini di Campofilone entrano nel ''Paniere d'Italia''

I Maccheroncini di Campofilone entrano di diritto nel “Paniere d’Italia”, uno strumento - promosso da Italive.it e sostenuto da Autostrade per l'Italia, in collaborazione con Consumerlab - che seleziona e raccoglie le eccellenze alimentari più apprezzate dai consumatori e dalla critica, e che porterà in giro per il mondo la conoscenza di cibi e bevande tipici delle regioni italiane.



73.488 consumatori, critici, esperti ed amanti del cibo di tutta Italia hanno infatti votato online e individuato 40 prodotti locali che, su un totale di 1.025 beni enogastronomici in gara, vanno ora a comporre il “Paniere d’Italia”.

Tra i prodotti vincitori inseriti nel paniere anche una eccellenza delle Marche: Maccheroncini di Campofilone, prodotti a Campofilone (FM) dalla ditta La Campofilone di Enzo Rossi. Ora il prodotto e il comune dove viene realizzato saranno al centro di una campagna promozionale che porterà la conoscenza del territorio in giro per il mondo, e verranno valorizzati con apposite attività sul fronte turistico ed enogastronomico.

I sindaci dei comuni vincitori saranno inoltre premiati a Roma, insieme ai produttori, nell’ambito di un evento nazionale che si terrà nei prossimi mesi allo Stadio di Domiziano, piazza Navona, in concomitanza al Premio Italive patrocinato dal Ministero dell’Ambiente.