Coronavirus, sindaco San Benedetto: ''Registriamo 43 casi positivi, per la maggior parte asintomatici''

"Ricordo che per San Benedetto del Tronto sono stati stanziati 290mila euro di contributi straordinari a favore delle famiglie in difficoltà". A dichiararlo è stato oggi il sindaco di San Benedetto del Tronto in relazione all'emergenza Coronavirus. "Il gruppo di lavoro che ho creato ieri è al lavoro per individuare i criteri per informare poi gli aventi diritto in relazione alle relative domande. Oggi registriamo 43 casi positivi nella nostra città, per la maggior parte persone asintomatiche che vengono seguite presso le loro abitazioni. Dobbiamo anche dire che San Benedetto vanta la densità abitativa più alta delle Marche e quindi il dato non è percentualmente negativo. I cittadini hanno immediatamente recepito la ratio delle ordinanze e di restare a casa, per ora la situazione è sotto controllo", ha aggiunto il primo cittadino.











