Coronavirus, Fioravanti: “Presto attivo un laboratorio privato ad Ascoli per processare tamponi”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, nella sua consueta diretta video social serale, ha fornito ai cittadini tutti gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus.

"Ribadisco nuovamente la differenza dei report tra Gores (che conteggia anche i tamponi effettuati nella nostra provincia provenienti da altre province) ed il Servizio Igiene dell'Asur Area Vasta 5. Per quanto concerne la nostra città rimaniamo circa sui 60 casi positivi. Il Gores, in provincia di Ascoli, ci segnala 294 asintomatici e 77 sintomatici in isolamento domiciliare. I guariti in tutta la regione sono diventati 29, più 8 rispetto a ieri. Oggi purtroppo si contano 26 decessi in più nelle Marche, sono diventati 4 quelli nella provincia di Ascoli - ha dichiarato Fioravanti -. Quest’oggi ho parlato con il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, per sollecitarlo affinché i dodici laboratori privati che hanno già dato l’ok per effettuare l’analisi dei tamponi, tra i quali figura anche un laboratorio ascolano, possano avviare la loro attività nel minor tempo possibile. Ringrazio il presidente per aver dato la sua disponibilità: il laboratorio ascolano si è già messo a disposizione e domani dovrebbe procedere con alcuni tamponi di prova. Siamo in attesa di un accordo definitivo e dei successivi risultati, ma se tutto andrà come deve e come tutti noi ci auguriamo presto anche questo laboratorio privato potrà iniziare a effettuare i tamponi sul nostro territorio. E questo sarebbe molto importante, perché darebbe una risposta concreta a tutta la comunità ascolana. Da un lato permetterebbe infatti di aumentare il quantitativo di tamponi che potrebbero essere processati nella nostra provincia, con una possibilità iniziale di effettuare almeno 100 tamponi al giorno. Dall’altro – come conseguenza – ridurrebbe il rischio di possibili contagi in tutto il territorio. In questo momento di profonda emergenza, ritengo sia fondamentale che tutti – pubblico e privato – collaborino per la tutela e la salvaguardia della salute dei nostri cittadini.

Per la spesa solidale quotidianamente aggiungiamo attività che si sono proposte. Sia sul sito istituzionale del Comune che sulla pagina Facebook trovate l'elenco completo aggiornato. Secondo i termini di legge ci tengo a dirvi che rendiconteremo tutte le spese fatte con la raccolta fondi sul conto corrente del comune di Ascoli Piceno. Ci teniamo alla massima trasparenza ed è giusto che in queste situazioni si sappia con certezza come e dove sono state spesi i soldi. Oggi abbiamo fatto un ulteriore incontro con le parti sindacali ed abbiamo istituito una commissione dove maggioranza e opposizione condivideranno le linee guida ed affronteranno le iniziative sia per l'emergenza sanitaria sia per l'emergenza sociale e per un futuro progetto di rilancio e rinascita di Ascoli Piceno. Settimanalmente ci riuniremo per le varie decisioni in merito.



In giunta abbiamo deciso il mandato per la pubblicazione dell'avviso per la distribuzione dei buoni spesa, già domani dovrebbe essere fatta. Abbiamo tenuto conto di vari fattori, tipo chi ha visto interrompersi il proprio reddito per l'emergenza, poi famiglie numerose con tagli da 150 euro fino a 600, a salire in base al numero. Per la candidatura si attiverà un procedimento attraverso mail e per chi non riuscirà o non potrà usare questo metodo si potrà ricorrere ai vari Caf o segnalarlo tramite i numeri di emergenza e recapiti comunali. Ricordo che la procedura prevede l'autocertificazione, quindi tutte le richieste verranno trasmesse anche alla Guardia di Finanza per i controlli che verranno effettuati successivamente. Per dare più potere di acquisto ai buoni, alle attività che stanno aderendo abbiamo richiesto ulteriore sconto del 10%. Oggi ho avuto la percezione che stiamo abbassando un po' la guardia, abbiamo fatto un grande lavoro fino ad ora, non buttiamo tutto all'aria, restiamo a casa e teniamo duro. Se allentiamo il virus avanza, quindi restiamo uniti e concentrati. Vi chiedo maggiore responsabilità e senso civico. Lo chiedo con forza a nome di tutta la città. La circolare del Governo che concede un giro intorno al palazzo con i bambini ha creato un po' di confusione, vi chiedo di tenere i bambini ancora in casa. Stiamo vedendo di poter realizzare qualche progetto online per intrattenerli. Ai bambini dico di tener duro che al più presto potremo giocare tutti insieme in piazza con una grande festa. Chiedo responsabilità evitando di creare fazioni tra chi esce e chi non esce. Stiamo andando avanti con la sanificazione delle aree intorno alle attività produttive che sono aperte grazie Gabrielli Auto ed ai suoi ragazzi che ringrazio, così come ringrazio tutto il personale di Eco Innova che sta procedendo con la pulizia delle strade e di alcune zone del centro. Rinnovo l'appello a non gettare mascherine e guanti a terra, cerchiamo di cambiare atteggiamento. Finito il loro uso vanno gettati nell'indifferenziata. Usiamo questa emergenza per cambiare le nostre abitudini in meglio. Facciamo autocritica per migliorare noi stessi. Abbiamo attivato, infine, forze dell'ordine e vigili urbani per aumentare i controlli nei supermercati perché in tanti non usano guanti e mascherine quando si recano a fare acquisti. Stiamo provvedendo alla distribuzione ai cittadini proprio tramite le attività commerciali, quindi vi ricordo nuovamente che per recarvi nei negozi dovete usare i dispositivi di protezione per il vostro e per quello di chi sta lavorando per voi".









