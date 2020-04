Coronavirus, Ceriscioli: “Picco nelle Marche a metà Aprile. Occupati tutti i posti di terapia intensiva”

"I nostri dati epidemiologici ci dicono che a metà Aprile è previsto il picco e per questo lavoriamo a 'Progetto 100', presidio ospedaliero temporaneo con 100 posti letto di terapia intensiva". Lo ha detto ieri sera il governatore delle Marche Luca Ceriscioli nel servizio andato in onda a "Porta a Porta" su Rai Uno. "Nelle Marche abbiamo 170 posti letto di terapia intensiva totalmente dedicati al Covid-19: sono tutti occupati e come si libera un posto viene immediatamente occupato - ha aggiunto Ceriscioli -. Abbiamo anche delle persone intubate in attesa di poter andare in terapia intensiva. Già oggi la situazione è di forte tensione. Si è contagiato moltissimo il Nord nella prima fase e adesso si sta spostando verso Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno".



