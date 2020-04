Coronavirus, Gores Marche: “Dato decessi salito a 557, tra cui un uomo e una donna nell'Ascolano”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) nella giornata di oggi ha purtroppo registrato 31 nuovi decessi nelle Marche: 15 donne e 16 uomini (tutti con patologie pregresse tranne un 81enne di Monsampolo del Tronto, un 79enne di Osimo ed un 67enne sempre di Osimo). Nel resoconto odierno sono stati inoltre registrati 23 decessi avvenuti nelle ultime settimane, per i quali è stato necessario confermare la diagnosi legata al Coronavirus. Si tratta di 9 donne (tra le quali una 68enne di San Benedetto del Tronto con patologie pregresse) e 14 uomini. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono diventati 557 (368 uomini e 189 donne), il 94,8% con patologie pregresse e con un'età media di 79,5 anni (322 nella provincia di Pesaro-Urbino, 114 ad Ancona, 67 a Macerata, 42 a Fermo e 6 ad Ascoli Piceno) più 6 residenti in altre regioni.

"Siamo vicini al dolore delle famiglie e ci uniamo all'omaggio a tutto il personale sanitario impegnato in prima linea ormai da moltissimi giorni", ha dichiarato il governatore Luca Ceriscioli.





