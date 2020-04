Coronavirus, governatore Marche: “Terminati allestimenti esterni ospedale da campo di Jesi”

"Ecco l'ospedale da campo di Jesi. Gli allestimenti esterni sono terminati, domani termineranno quelli interni per poi essere subito operativi. Grazie a tutti i sanitari marchigiani impegnati nella gestione dell'emergenza, grazie al supporto della Marina Militare, grazie alla Protezione Civile". A dichiararlo in serata via social è il governatore delle Marche Luca Ceriscioli dopo che la Brigata San Marco della Marina Militare ha realizzato in poco tempo un posto medico avanzato con 40 posti letto di degenza e 4 posti letto di terapia intensiva.





