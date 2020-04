Coronavirus: Marche tra le prime 6 regioni italiane per decessi, positivi e terapie intensive

Le Marche sono la quinta regione in Italia per numero di decessi e di pazienti positivi al Coronavirus e la sesta per ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. E’ quanto si evince dalla elaborazione dei dati del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, comunicati alle ore 17 di ieri. Ecco le tabelle.

