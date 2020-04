Coronavirus, sindaco Ascoli: “Richiamo tutti a senso di responsabilità, non siamo fuori da emergenza”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha comunicato con i cittadini sui temi riguardanti l'emergenza Coronavirus nella consueta diretta video social serale dalla sua abitazione.



"Oggi inizio dal mio sfogo per le persone che ancora vanno in giro (CLICCA QUI PER VIDEO). Io non ce l'ho con nessuno, ho solamente un obiettivo, salvaguardare la salute pubblica dei miei cittadini. Per ottenere ciò metterò in campo tutti gli strumenti che ho a disposizione. Oggi siamo andati a ricevere un ulteriore bancale di beni donati ed abbiamo visto tanta gente per strada. Il mio sfogo è verso coloro che, con una giornata di sole ed un leggero calo dei numeri dei casi positivi, ha pensato che l'emergenza sia stata superata. Non è così, siamo solamente a tre quarti della buia galleria in cui siamo finiti, quindi dobbiamo rimanere a casa. Basta! Basta a coloro che vanno 10 volte a fare la spesa o che fanno lunghe passeggiate senza motivi urgenti per uscire dalla propria abitazione. Dobbiamo vincere tutti insieme, chiedo un grande impegno, capisco che crei sofferenza rimanere a casa ma in questo momento bisogna tenere duro per isolare il contagio nel nostro territorio. Stiamo rafforzando ulteriormente i controlli ed i pattugliamenti. Nella provincia di Ascoli sono state controllate 16349 fino ad ora con 322 sanzioni. Richiamo tutti al senso di responsabilità, noi continueremo ad essere rigidi, non siamo ancora usciti dall'emergenza. Anche Borrelli il capo della Protezione Civile oggi ha detto che con molta probabilità pure il 1° Maggio dovremo restare a casa, quindi togliamoci dalla testa di poter passare Pasqua e Pasquetta con amici e parenti. Questo momento ci obbliga a farlo in isolamento, non è una bella situazione ma non abbiamo scelta. Nei giorni scorsi vi ho applaudito ed elogiato erché siamo riusciti a contenere il dilagare del virus, ma ora non dobbiamo mollare - ha dichiarato Fioravanti -. Il Gores, ad oggi, ci ha comunicato 232 casi positivi nella provincia di Ascoli. Nella nostra città siamo fermi sull'ordine dei 62/64 positivi. Abbiamo 73 persone in isolamento domiciliare sintomatico e 266 in isolamento domiciliare asintomatico. Oggi purtroppo ci sono stati 17 deceduti nelle Marche, il totale è arrivato a 574, con 7 morti nella provincia di Ascoli Piceno secondo il Gores.

Per quanto riguarda i buoni spesa abbiamo pubblicato sul sito ufficiale del Comune l'avviso con tutta la procedura e la modalità da seguire. Per chi non può utilizzare canali digitali, potete avere delucidazioni dai nostri operatori che telefonicamente vi spiegheranno la procedura. Stanno rispondendo a tutti ma abbiate un po' di pazienza perché potete immaginare come la mole di richieste sia altissima. Diverse organizzazioni ci stanno aiutando per censire i fruitori dei buoni e per la successiva distribuzione anche dei beni del banco alimentare.

Stiamo prorogando alcune ordinanze dei giorni scorsi, tipo l'accesso alle ZTL del centro storico, per facilitare spostamenti di coloro che devono assistere anziani o per chi fa consegne. Stiamo lavorando alla proroga anche sull'accordo con la Saba per poter consentire il parcheggio dei residenti all'interno delle strisce blu. Anche se consigliamo di spostare l'auto nei giorni indicati per la pulizia delle strade, eviteremo inoltre multe per chi è impossibilitato a farlo. Vi ricordo che comunque più le strade risulteranno libere, migliore potrà essere il servizio di pulizia. Domani con il vescovo D'Ercole benediremo le palme che poi verranno consegnate nei supermercati e nei negozi alimentari per cercare di distribuirle a chi vorrà. Tengo a precisare che la consegna continuerà anche nei giorni successivi, quindi non accalcatevi domani per il ritiro, potrete tranquillamente prenderle anche nel corso della prossima settimana. Ricordo, soprattutto ai più anziani, di non aprire la porta a nessuno, non ci sono consegne a domicilio di mascherine o altro materiale da parte del Comune o della Protezione Civile.

Il Cas è stato pagato e gli accrediti sono stati fatti, quindi per chi ancora non ha ricevuto notifica della somma, considerate i tempi tecnici di visualizzazione.

Sono ottimista e cerco di trasmettere positività a tutti, chiedo alleanza e collaborazione da parte di ogni cittadino. Non voglio giudicare nessuno e tanto meno fare lo sceriffo, ma cerco di stare accanto a voi per combattere questa battaglia e uscirne prima possibile. C'è un unico modo, restare a casa".











