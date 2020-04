Coronavirus, Regione Marche. Tre nuove ordinanze su anziani, accesso spiagge e limitazioni attività motoria

Sono state emanate dal presidente della Giunta Regionale delle Marche Luca Ceriscioli le ordinanze n. 19, 20 e 21 del 3 Aprile, rispettivamente in materia di centri semiresidenziali per anziani o per persone con problemi di salute mentale - mobilità dei volontari del terzo settore - chiusura dell'accesso alle spiagge, limitazioni all'attività motoria, utilizzo della bicicletta, accesso agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande nelle aree di servizio, le quali prorogano, a partire dal 4/4/2020, una serie di disposizioni già precedentemente in vigore.



Ieri era stata emanata l'ordinanza 18 relativa alla prosecuzione dei servizi ferroviari riprogrammati a seguito dell'emergenza Covid19; in data 1 Aprile l'ordinanza 17 in materia di gestione dei rifiuti.

È possibile accedere ai testi delle ordinanze finora emesse, in ordine cronologico dalla più recente, nella nuova pagina http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus#Ordinanze-e-disposizioni.





