Coronavirus: Montalto Marche, distribuiti buoni spesa e mascherine (con obbligo di indossarle)

Il Comune di Montalto delle Marche sta mettendo in campo una serie di misure per contrastare il Coronavirus ed aiutare i cittadini più in difficoltà a causa dell’emergenza. In particolare, già dalla scorsa settimana, sono stati distribuiti i buoni spesa ed è stata promulgata un'ordinanza che obbliga la cittadinanza a indossare mascherine - distribuite dal Comune ad ogni famiglia - e guanti all'interno degli alimentari e delle farmacie.



"I cittadini di Montalto, infatti, già da Venerdì 3 Aprile hanno potuto ritirare e iniziare a spendere i buoni spesa grazie a una procedura di consegna immediata, snella e senza burocrazia, basata su livelli di priorità, che ha permesso di aiutare subito chi ne aveva bisogno - dichiara il sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi -. A ogni modo, prima dell’ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune aveva provveduto con anticipo allo stanziamento di risorse da bilancio comunale per aiutare cittadini indigenti ad acquistare generi alimentari e medicine. Inoltre, l'Amministrazione Comunale ha fatto realizzare mascherine in doppia stoffa in collaborazione con un'azienda locale, che sono state tempestivamente distribuite - 2 per famiglia - nell’arco di due giorni, poiché da Martedì 31 Marzo è in vigore un'ordinanza comunale che impone di indossarle unitamente a guanti all’interno dei negozi di generi alimentari e delle farmacie".

Il Comune ha provveduto, poi, a verificare la disponibilità di strutture ricettive locali con cui sottoscrivere una convenzione per ospitare eventuali positivi o soggetti sottoposti a quarantene che non avranno le condizioni per isolarsi all’interno delle proprie abitazioni. Con l’aumento dei test che verranno effettuati, unica soluzione per contrastare la diffusione dei virus, aumenteranno i positivi, magari asintomatici, e coloro che dovranno essere messi in quarantena. Sarà necessario allontanarli soprattutto dalle proprie case in quanto ad oggi il contagio si sta spostando dalla società all’interno delle famiglie e non tutti dispongono delle condizioni per farlo autonomamente. Con questa convenzione l’Ente si impegna a risarcire economicamente il titolare della struttura, tramite la creazione di un apposito fondo in sede di bilancio, e a sanificare totalmente gli ambienti una volta terminata la quarantena.

Il Comune di Montalto, infine, ha messo in atto ulteriori misure a favore dei cittadini:

- sospensione dei tributi comunali;

- annullamento delle rette per gli asilo nido (pagando comunque la cooperativa che eroga il servizio);

- attivazione di un progetto per bambini da 0 a 6 anni per il periodo di luglio e agosto, per aiutare le famiglie a livello logistico quando si ripartirà dopo l’emergenza;

- pagamento immediato, attraverso l'Ufficio Ragioneria, di tutte le fatture delle ditte che vantano crediti dal comune (tale misura mette a disposizione liquidità ai piccoli imprenditori, spesso del territorio, che operano con l’ente).





