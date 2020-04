Ascoli Calcio, Neri dopo assemblea Lega B: “Parleremo con calciatori, servono azioni comuni e solidali”

E' atteso per oggi il comunicato ufficiale della Lega di Serie B che rendiconti sull'esito dell'assemblea tenuta ieri in videoconferenza con tutti e 20 i club cadetti. I presidenti hanno deciso di deliberare la sospensione degli emolumenti ai tesserati da quando sono state fermate le attività agonistiche a causa del Coronavirus fino alla ripresa, con facoltà di ridurre gli stipendi fino al 30% in base alle personali esigenze e tenendo conto di quei ragazzi che sono al minimo salariale. In più la Lega di B ha intenzione di richiedere agli organi preposti di poter sospendere l'esibizione del "parametro attivo circolante" come dato da produrre nel momento dell'iscrizione al prossimo campionato.



Per l'Ascoli ha partecipato all'assemblea il presidente Carlo Neri, che al termine ha così commentato a Picenotime.it: "E' stato portato avanti un indirizzo politico forte, da questa situazione difficile se ne esce solamente trovando il modo di condividere azioni comuni per poter permettere a questo splendido sport di continuare ad esistere. Con i nostri calciatori, che sono prima di tutto ragazzi coscienti della terribile situazione che si è venuta a creare, si concerteranno sicuramente azioni utili non solo a loro ma all'Ascoli Calcio, senza voler mettere in difficoltà quei giovani che si trovano al minimo di stipendio. Con tutti gli altri parleremo individualmente e sono certo che arriveremo ad un accordo - ha dichiarato Neri -. Non dimentico che la comunità delle Marche è forse la più martoriata dal Coronavirus in relazione al rapporto abitanti/decessi e per questo motivo il nostro club deve stringere ancor di più un legame forte con il proprio territorio. Da presidente questo dramma non lo posso ignorare e non lo posso dimenticare. Di conseguenza le mie azioni e quelle della società avranno come stella polare il rispetto del dramma della nostra regione, con esempi positivi senza strappi e polemiche che non servono a nessuno. Mi auguro che i calciatori, tra qualche anno, possano essere ricordati come "eroi della solidarietà" non solo sul rettangolo verde di gioco ma anche fuori, facendo un gol nella rete della generosità e dell'altruismo".





