Il ''Consorzio Marche Spettacolo'' attiva sportello per affrontare l'emergenza Coronavirus

L’emergenza che tutti i soggetti dello spettacolo dal vivo delle Marche stanno affrontando in questo complesso momento storico, ha mosso il Consorzio Marche Spettacolo ad attivare lo Sportello Spettacolo, uno "strumento di emergenza" pensato per accogliere richieste ed esigenze di Consorziati e non, soggetti attivi nello spettacolo dal vivo nelle Marche - singoli artisti o formazioni –, quale aiuto a districarsi tra le possibilità di sostegno e assistenza a disposizione.



Il servizio, reso possibile dalla rete di contatti e network propria del Consorzio, viene avviato in via sperimentale e rimarrà attivo fino a diversa comunicazione; per richiedere informazioni è sufficiente indirizzare le proprie richieste a: sportello@marchespettacolo.it.

Con l'attivazione dello Sportello Spettacolo il Consorzio conferma ancora una volta la propria mission di garantire la migliore funzionalità del sistema dello spettacolo dal vivo regionale, quanto mai preziosa in questo particolare momento di difficoltà ed incertezza per gli enti del comparto.





© Riproduzione riservata