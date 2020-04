Coronavirus, Petagna: “Quasi 500mila euro raccolti per strutture di Ascoli, Lecce e Lombardia”

"Siamo arrivati a quasi 500mila euro raccolta. Una cifra bellissima". Parole sulla "Gazzetta dello Sport" del bomber della Spal Andrea Petagna, che in questa fase di stop dall'attività agonistica a causa dell'emergenza Coronavirus ha lanciato l'iniziativa benefica #NonLasciamoIndietroNessuno per supportare le strutture ospedaliere, tra le quali anche il "Mazzoni" di Ascoli Piceno.



"Quando usciremo da questa emergenza saremo più forti, dobbiamo prendere questo brutto presente per migliorarci - ha aggiunto il 24enne attaccante triestino che nella stagione 2015/2016 ha realizzato 7 reti in 32 presenze con la maglia del Picchio -. Come è nata la mia iniziativa? Un giorno ho chiamato un amico esperto di digitale e abbiamo cominciato, partendo da un'assunzione di informazioni alla Regione Lombardia. Lo slogan è appunto #NonLasciamoIndietroNessuno e mi ha inorgoglito sentirlo poi usare dal presidente della Repubblica Mattarella. Un grande onore, come l'aver raccolto finora quasi mezzo milione di euro. Duecentomila sono andati al Niguarda di Milano per l'acquisto di 3 letti per la rianimazione. Poi abbiamo voluto coinvolgere le strutture di Lecce, Monza ed Ascoli Piceno. Non ci fermeremo. Molti calciatori hanno aderito, il loro poter arrivare facilmente alla gente tramite i social ci ha aiutato tanto".





© Riproduzione riservata