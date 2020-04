Coronavirus, Area Vasta 5 comunica casi positivi per ogni singolo comune del Piceno

Il direttore dell'Area Vasta 5 dell'Asur Cesare Milani, con una nota ufficiale, ha fornito i dati aggiornati sui casi positivi al Coronavirus nella provincia di Ascoli Piceno aggiornati alle ore 24 di Martedì 7 Aprile.

Sono 244 i casi positivi totali, con 6 ricoverati in terapia intensiva e altri 6 ricoverati in terapia semintensiva. E' 8 il totale dei deceduti, con 388 persone in isolamento domiciliare. I guariti al momento risultano 2.

Chiarimenti :

1- i casi positivi ricomprendono anche i deceduti e i guariti.

2- I nuovi casi sono riferiti alle ore 24 del 7 Aprile 2020.

3- I decessi dei residenti dell’Area Vasta 5 avvenuti nei plessi ospedalieri della regione Marche.





