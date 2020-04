Coronavirus, sindaco Ascoli: “Oggi effettuati 131 controlli con una sanzione ed una denuncia”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha aggiornato la cittadinanza sull'emergenza Coronavirus nella sua consueta diretta video social delle ore 20.

"Il Gores ci comunica oggi 236 casi positivi nella provincia di Ascoli Piceno, nella nostra città sono 75. I dimessi-guariti nelle Marche sono invece 645, un numero sicuramente ottimistico, calano anche i ricoverati nelle terapie intensive - ha dichiarato Fioravanti -. Stiamo forse svalicando questo picco, dobbiamo continuare a rimanere a casa anche se non tutti ancora rispettano questa disposizione. Nella giornata odierna abbiamo effettuato in città 131 controlli con una sanzione ed una denuncia. Va mantenuta questa linea rigida di controllo, non possiamo permetterci che si generi un nuovo focolaio. Per quanto riguarda i tamponi continueremo a chiedere che si arrivi a regime anche ad Ascoli con 700/800 test al giorno, come ci era stato promesso dalla Regione. Abbiamo bisogno di fare ulteriori tamponi agli operatori sanitari, alle forze dell'ordine, a coloro che lavorano nei supermercati ed ai parenti delle persone positive", ha aggiunto il primo cittadino.

"Stasera a mezzanotte scadono le domande per i buoni spesa che potete richiedere tramite le mail che trovate sul sito e nelle varie pagine social. Sono arrivate 493 domande delle quali già 298 sono state visionate ed ammesse, entro domani finiremo la presa in carico e tutti i beneficiari avranno i buoni consegnati a casa nel giro di pochissimo tempo in prospettiva della Pasqua. I buoni possono esser usati nelle attività che sono riportate sul sito del Comune dove è presente l'elenco aggiornato e nel quale stiamo inserendo altre attività che si stanno proponendo. Altri esercizi commerciali si sono aggiunti per la spesa solidale, quindi controllando la lista potete vedere dove è possibile lasciare prodotti di prima necessità che andranno in aiuto delle famiglie bisognose.

Ringrazio i tanti psicoterapeuti che hanno dato disponibilità, con l'assessore Maria Luisa Volponi abbiamo aderito ad un progetto che partirà il 14 Aprile con un'equipe multidisciplinare che può offrire consulenza e supporto gratuitamente a chi ne ha bisogno cercando di dare punti riferimento e non far sentire nessuno solo.

Per quella che è stata definita la "fase 2" dobbiamo arrivare comunque al 13 Aprile, stiamo ancora gestendo l'emergenza sociale e sanitaria anche se stiamo pensando ad uno strumento digitale dove persone e associazioni possono proporre idee e progetti per rilanciare l'economia ed il tessuto sociale della città. Dobbiamo comunque aspettare indicazioni da parte del Governo su tempistiche e modalità di aiuto economico che seguiranno. La nostra intenzione è quella di mettere la persona al centro investendo sui servizi sociali per garantire massima assistenza a disabili, bambini, anziani e categorie più deboli. Dobbiamo rendere appetibile la nostra città, incentivare chi si trasferisce in Ascoli e dare benefit alle aziende che investiranno sul miglioramento dell'ambiente creando lavoro e migliorando la qualità della vita collaborando anche con il Polo Universitario.

E' stato raggiunto un accordo tra l'Arma dei Carabinieri e Poste Italiane per tutti i cittadini over 75 che percepiscono la pensione in contanti. Chiamando il numero verde 800.556.670 potranno delegare direttamente i Carabinieri che si recheranno agli sportelli delle Poste e consegneranno loro la pensione direttamente a casa riducendo così le uscite per le persone che sono a maggior rischio sanitario.

Cresce la solidarietà di tutti i cittadini che donano nel conto corrente che abbiamo aperto e di tante attività che in forma anonima mettono prodotti a disposizione. Ringrazio la Croce Verde che ha consegnato uova donate dal Gruppo Gabrielli agli operatori sanitari alle case di cura, la Caffarel che ha donato uova e colombe al personale dell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Grazie ai tifosi del Settembre Bianconero che hanno donato 200 mascherine, 100 per gli agenti della Polizia Municipale e 100 per la comunità, altre 125 mascherine sono state donate dalla Baias di Bruno Canala. La Coldiretti e gli allevatori hanno donato 100 chilogrammi di agnello che abbiamo dato al Pas per farle consegnare alle famiglie più bisognose, Daniele Rossi del ristorante Japao ha devoluto l'intero incasso di ieri alla Protezione Civile per l'emergenza, Mario Seccardini ha donato uova di Pasqua per i bambini cosi come la Geta che ha donato uova e colombe, la Vivenda ha dato prodotti di prima necessità che abbiamo messo nel nostro magazzino per consegnare poi a chi avrà necessità. Ci sono state anche le donazioni di Old Wild West e della Piadineria del Centro Commerciale Al Battente. Grazie a tutti per questa immensa solidarietà, è incredibile vedere tante chiamate e messaggi con offerta di aiuto, questo grande cuore degli ascolani dobbiamo trasformarlo in voglia di ripartire insieme senza lasciare indietro nessuno. Tengo a congratularmi con Giulia Ferri che oggi si è laureata alla "Sapienza" di Roma discutendo una tesi sul dialetto ascolano portando avanti la nostra identità e nel nostre tradizioni, aspetti importanti da tramandare di generazione in generazione per mantenere vivi senso di appartenenza ed ascolanità".

















