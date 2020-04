Coronavirus, misure Camera Commercio Marche per semplificare il lavoro degli imprenditori

Nella stagione dell'emergenza sanitaria la vita degli imprenditori si complica. Per questo Camera Marche cerca di semplificare le cose rafforzando i suoi servizi disponibili da remoto: dal rinnovo firma digitale, alla richiesta visure, dalla consultazione di banche brevettuali e analisi statistiche alla formazione sui temi del digitali.

E quando proprio serve il cartaceo, Camera Marche lo porta a domicilio, a costo 0. Come nel caso della certificazione in lingua inglese che attesta, presso i partner esteri, lo stato di emergenza sanitaria in cui gli imprenditori marchigiani si trovano ed evita loro, così, di incappare in more e sanzioni per inadempimento di obblighi contrattuale

Proprio per l'importanza che questo documento assume a tutela delle imprese marchigiane legate a contratti di fornitura internazionale , il rilascio è immediato (comunque entro la giornata in cui lo si chiede) e on line tramite file firmato digitalmente in formato pdf e con firma PADES inviato tramite pec alla ditta.

Poi se l'impresa lo richiede la stessa dichiarazione viene inviatae in formato cartaceo con immagine firma grafica e timbro camerale, con consegna da parte del corriere all'indirizzo fornito dall'impresa A SPESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO FINO ALLA FINE DELL'EMERGENZA.





